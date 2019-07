Von der Leyen presidente dei sovranisti | votiamo no

Le prime battaglie di Von der Leyen «Salario minimo in tutta la Ue»|Chi è : prime dichiarazioni della candidata «in pectore» alla guida della commissione. Ma la maggioranza che la dovrà eleggere non è ancora consolidata

Ue : Zingaretti - ‘da Von der Leyen segnali dannosi per Italia’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Abbiamo chiesto il voto degli elettori per cambiare l’Europa, per una svolta politica, economica e sociale. Da von der Leyen per ora segnali insufficienti e dannosi per l’Italia. Il Governo ha sbagliato. Per la crescita, il lavoro e lo sviluppo sarebbe stato meglio Timmermans”. Lo scrive su twitter Nicola Zingaretti. L'articolo Ue: Zingaretti, ‘da Von der Leyen segnali dannosi per ...

M5S valuta il sì alla Von der Leyen - giovedì l'incontro : Appuntamento giovedì mattina al Parlamento europeo a Bruxelles. Nel suo giro di incontri alla ricerca di una maggioranza che possa ratificare la sua nomina alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen incontrerà anche la delegazione del M5s, nonostante che i 14 eletti pentastellati non siano iscritti ad alcun gruppo europeo. E’ la prima volta che accade: mai un presidente designato aveva incontrato degli ...

Von der Leyen : Meloni voterà no M5s mani libere - dilemma Lega : La settimana più lunga di Ursula von der Leyen è iniziata. La presidente designata della Commissione e' da ieri a Bruxelles per tessere la tela politica che la porterà al voto della plenaria del Parlamento europeo martedi' prossimo, quando l'assemblea di Strasburgo si esprimerà a maggioranza e con voto segreto per approvare o respingere la nomina decisa dai leader nella lunga maratona negoziale della settimana scorsa. Segui su affaritaliani.it

Ue - Von der Leyen incontra gruppi : Verdi chiedono impegno sul clima. Zanni (Id) : “Valuteremo nel merito” : I Verdi ammorbidiscono i toni e i sovranisti di Identità e democrazia si scoprono possibilisti sul sostegno a Ursula Von der Leyen, designata dai capi di stato e di governo a succedere a Jean-Claude Juncker. In attesa del voto dell’Eurocamera previsto per il 16 luglio, la ministra della Difesa tedesca ha avviato i colloqui con le famiglie politiche a Bruxelles per raggiungere la maggioranza assoluta dell’emiciclo (376 voti). Per ottenere i ...

Von der Leyen a Bruxelles - la presidente designata della Commissione tesse tela voto : La settimana piu' lunga di Ursula von der Leyen e' iniziata. La presidente designata della Commissione e' da domenica a Bruxelles per tessere la tela politica che la portera' al voto della plenaria del Parlamento europeo martedi' prossimo, quando l'assemblea di Strasburgo si esprimera' a maggioranza e con voto segreto per approvare o respingere la nomina decisa dai leader nella lunga maratona negoziale della settimana scorsa. Il voto non e' ...

Ursula Von der Leyen a caccia di voti : “Io, ultimo Spiztenkandidat”, ha detto Jean Claude Juncker qualche giorno fa alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno dei quotidiani di un paese – la Germania – dove l’opinione pubblica è particolarmente offesa dal fatto che il successore di Juncker alla Commissione europea non sarà uno Spitzenkandidat, cioè un capolista che gli elettori hanno potuto almeno conoscere durante la campagna ...

Von der Leyen ha due settimane per andare all’attacco o rimarrà sulla difensiva per 5 anni : Al Parlamento di Strasburgo, la maggioranza europeista (Ppe, Socialisti, Liberali e Verdi), quella cioè che sostiene la designazione di Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione UE, può contare su 518 voti su 751.David Sassoli è stato eletto presidente con 345 voti al secondo turno: i 173 di differenza indicano i problemi che dovrà affrontare in queste due settimane la nuova presidente dell’esecutivo di ...

Germania - Von der Leyen alla Ue crea scompiglio nella fragile Grande coalizione : FRANCOFORTE - La Germania non mette piede nell’ufficio della presidenza della Commissione europea dal 1967, anno in cui lasciò l’incarico Walter Hallstein, l’ultimo tedesco a ricoprire il ruolo. L’ascesa...

Commissione Ue - scandali e ombre di Ursula Von der Leyen : dalle consulenze esterne fino alle accuse di plagio : A Bruxelles i dati sono tratti e la carica più alta, nel caso in cui il Parlamento europeo confermi l’esito degli accordi raggiunti in Consiglio Ue, viene consegnata a Ursula Von Der Leyen, molto vicina ad Angela Merkel e Wolfgang Schäuble, tanto che il suo nome era il più accreditato per la corsa alla presidenza Cdu e alla cancelleria, posto in seguito preso da Annegret Kramp Karrenbauer. Entrata piuttosto tardi in politica, i trascorsi ...

Conte : nessun veto a Von der Leyen per essere forti in Ue : I parlamentari europei di Lega e M5s diano il sostegno alla presidente designata della Commissione Ue Von der Leyen, per permettere all’Italia di avere “un commissario all’altezza del compito”. E’ l’invito del presidente del consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista alla Stampa nella quale affronta i temi più caldi dell’attualità politica, dalle nomine in Europa alla crisi dei ...