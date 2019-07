Volkswagen - Oggi finisce l' era del Maggiolino

quattroruote

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nel mondo delle quattro ruote ci sono auto che rimangono, per un motivo o per un altro, nell'immaginario collettivo. Diventano leggende per le loro prestazioni o la bellezza delle linee come nel caso della Ferrari 250 GTO e della Bugatti Type-57 SC Atlantic. Spesso, però, sono vetture per pochi privilegiati. In alcuni casi anche auto non certo di lusso o sportive diventano icone senza tempo. In Italia, per esempio, nessuno può mettere in dubbio la popolarità delle Fiat 500 e Panda. Lo stesso vale per altri modelli europei, a partire dal miticodella, chechiude ufficialmente la sua storia di quasi 80 anni di vita, 20 dei quali sotto forma di New Beetle. Le radici storiche del. La nascita della prima "auto del popolo" tedesca affonda le sue radici in uno dei periodi più drammatici del Ventesimo Secolo. L'idea di quello che sarà il ...

