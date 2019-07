Volkswagen Maggiolino | ultimo atto Ma il futuro riserva sorprese? – FOTO

Volkswagen - Oggi finisce l'era del Maggiolino : Nel mondo delle quattro ruote ci sono auto che rimangono, per un motivo o per un altro, nell'immaginario collettivo. Diventano leggende per le loro prestazioni o la bellezza delle linee come nel caso della Ferrari 250 GTO e della Bugatti Type-57 SC Atlantic. Spesso, però, sono vetture per pochi privilegiati. In alcuni casi anche auto non certo di lusso o sportive diventano icone senza tempo. In Italia, per esempio, nessuno può mettere in dubbio ...