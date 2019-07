Volkswagen Maggiolino esce di produzione

Volkswagen Maggiolino - ultimo atto. Ma il futuro riserva sorprese? – FOTO : 80 anni sono tanti per un’auto, anche se l’auto in questione è un’icona assoluta. Tuttavia, se c’è un modello che merita di aver “staccato” un record del genere, quello è proprio il Maggiolino. Oggi, dopo oltre 21 milioni di esemplari prodotti e distribuiti in giro per il mondo, l’ultimo di questi uscirà dalle linee di produzione dell’unica fabbrica che finora ha continuato a fabbricarlo: quella di Puebla, in Messico. Nacque per volontà ...

