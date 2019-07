Vodafone Italia ed Hatch si uniscono per lanciare la nuova piattaforma di Cloud Gaming

Come mettersi subito in contatto con un operatore Vodafone - TIM - Wind - Tre Italia ed Iliad : Ad oggi dovrebbe essere più facile riuscire a parlare con un operatore TIM, Vodafone, Wind, Tre Italia ed Iliad (giusto per citare le principali compagnie telefoniche operanti sul territorio nazionale), ma purtroppo non sempre è così. Riesce facile perdersi nei meandri delle voci guida, senza ottenere le informazioni desiderate. Per questo abbiamo deciso di darvi delle indicazioni dettagliate per abbattere i tempi di attesa, e facilitarvi un ...

Pallanuoto femminile - Vodafone Cup 2019 : Ungheria Universiade-Italia 8-14. Il Setterosa chiude con due vittorie ed una sconfitta : Il Setterosa chiude la Vodafone Cup di Pallanuoto femminile con due vittorie ed una sconfitta: a Budapest, nella terza ed ultima gara del torneo amichevole che si disputa nella capitale magiara la Nazionale italiana ha battuto per 14-8 l’Ungheria Universiade, selezione che prenderà parte alla rassegna che scatterà a Napoli ad inizio luglio. Ancora sugli scudi per la Nazionale di Fabio Conti Roberta Bianconi, autrice di una tripletta, con ...

Pallanuoto femminile - Vodafone Cup 2019 : Olanda-Italia 10-8. Setterosa sconfitto all’esordio in Ungheria : Il Setterosa inizia con una sconfitta la Vodafone Cup di Pallanuoto femminile, scattata oggi a Budapest: nella prima gara del torneo amichevole che si disputa nella capitale magiara la Nazionale italiana ha ceduto per 8-10 all’Olanda, che ha così vendicato la sconfitta patita nella stessa piscina ad inizio mese nella Super Final di World League. Decisivo nella sfida odierna il secondo periodo, con il 4-0 stampato dalle ragazze di Havenga ...

Il 5G di Vodafone è attivo in Italia da oggi : ecco le offerte e gli smartphone compatibili : Vodafone oggi ha acceso il 5G in Italia: ecco come beneficiarne con le offerte telefoniche, gli smartphone compatibili e tutto ciò che c'è da sapere in proposito. L'articolo Il 5G di Vodafone è attivo in Italia da oggi: ecco le offerte e gli smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

Vodafone down in tutt’Italia : rete fissa e mobile hanno ripreso a funzionare [AGGIORNAMENTI LIVE] : Si è risolto il malfunzionamento registrato questo pomeriggio sulla rete Vodafone. “Gentile cliente”, si legge in un Sms inviato agli utenti, “il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla nostra rete è stato risolto nel più breve tempo possibile. Per scusarci per il disagio ti regaliamo internet illimitato per la giornata di domani”. Il disservizio si era verificato pomeriggio in molte regioni ...

Vodafone down in tutt’Italia : rete fissa e mobile non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] : In Italia Vodafone è colpita da un malfunzionamento che interessa sia la rete fissa sia quella mobile. Da circa un’ora il sito downdetector sta registrando numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8mila, che si concentrano nelle citta’ piu’ grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l’hashtag #Vodafonedown è al numero ...

