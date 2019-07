Vittorio Feltri sull' autonomia | La Lega si rassegni | alla Camera la maggioranza è

Vittorio Feltri disintegra l'ego di Di Maio : "Chi si crede di essere - Salvini?". Umiliazione in tre parole : "Di Maio ha dichiarato: più ci attaccano è più ci rafforziamo. Ma chi crede di essere, Salvini?". Vittorio Feltri, su Twitter, gela con tre parole il capetto del Movimento 5 Stelle e vicepremier che pecca di megalomania. Tutto nasce da una dichiarazione del ministro del lavoro grillino. "Più ci at

Vittorio Feltri sul fine vita : "Voglio decidere come morire. Se l'esistenza non ha senso..." : Ecco il doppio intervento di Renato Farina e di Vittorio Feltri che dibattono sul tema del fine-vita. Caro Vittorio, amico e direttore (in ordine alfabetico: non riesco in certe questioni decisive a separare le due dimensioni). Ieri hai scritto un bellissimo articolo sulla sofferenza ingiusta impos

Vittorio Feltri sulla stagione televisiva : "Solita spazzatura". E quel messaggio a Corrado Formigli : Su gentile concessione dell' editore e del direttore Feltri pubblichiamo l' articolo per il numero di luglio di Arbiter. Mai come questo anno sono in felice attesa dei palinsesti estivi. Finalmente repliche di Don Matteo e della Signora in giallo prenderanno possesso della televisione. Meglio infatt

Vittorio Feltri - informazioni privilegiate : perché Matteo Salvini non scarica Luigi Di Maio : La Lega nei sondaggi è cresciuta ulteriormente, sfiorando anzi superando il 38 per cento, un primato dai tempi della Democrazia cristiana. Un successo di queste proporzioni non lo raggiunse nemmeno Berlusconi nei tempi migliori. Ciononostante molta gente si domanda perché Salvini non spinga per lo s

Vittorio Feltri e la crisi di governo : "Vi dico io cosa ha in testa Matteo Salvini" : "Tutti vogliono che Matteo Salvini faccia cadere il governo", scrive Vittorio Feltri su Twitter, "Ovvio che lui invece lo tenga in piedi perché continua a guadagnare voti. Mai lasciare la strada vecchia per la nuova che è piena di insidie". Questa la lettura del direttore di Libero sulla crisi sempr

Vittorio Feltri affonda Carola Rackete : "Ecco cos'è" : "Ho sbagliato". Vittorio Feltri, su Twitter, torna a bomba a parlare di Carola Rackete, l'attivista che è sbarcata con Sea Watch al porto di Lampedusa. "Carola non va in galera neanche venti minuti. La rimandano a casa, in Germania, con una pacca sulle spalle. Non è una criminale bensì una birichina

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Perché Carola Rackete è ai domiciliari e non in galera" : Alcuni giorni orsono Libero ha pubblicato una notizia raccapricciante: un tizio innamorato perso di una donna più grande di lui, nel senso dell' età, è stato arrestato perché mandava troppi mazzi di fiori alla persona per cui spasimava. L'accusa, molestie. Il provvedimento, secondo me troppo severo,

Sea Watch - Vittorio Feltri : "La capitana Carola Rackete ha fatto l'eroina con i nostri soldi" : Non nutro alcuna antipatia per la cosiddetta capitana Carola, tedesca, impegnata al timone di una nave che raccoglie in mare i soliti disperati in cerca di approdo, di ospitalità e ovviamente di sussistenza gratuita. Costoro chiedono aiuto perché nei loro Paesi di provenienza vivono da cani, e proba

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Carola Rackete non andrà in galera e sarà incoronata regina dei disubbidienti" : "Carola Rackete starà in galera venti minuti lordi poi sarà incoronata regina dei disubbidienti, tra gli applausi degli imbecilli". Non usa mezzi termini in un post su Twitter Vittorio Feltri nei confronti della capitana della Sea Watch arrestata con l'accusa di resistenza o violenza contro nave da

Vittorio Feltri : Il governo è morto - perché Salvini e Di Maio non vogliono seppellirlo : È un dato di fatto che il governo sia in punto di morte. Lega e 5 Stelle sono in conflitto perenne, non vanno più d' accordo su nulla, nemmeno sul cosiddetto contratto sottoscritto a suo tempo da entrambe le forze politiche. Non è una mia opinione bensì la realtà. Logica vorrebbe che l' esecutivo ra

Vittorio Feltri e le accuse di stupro a Donald Trump : "Ecco cosa non torna" : Le accuse di violenza sessuale rivolte a Trump sono fantastiche e fantasiose, ma vanno di moda. La stura a certi racconti inverosimili è stata data da Asia Argento, la quale, tutti ricorderanno, incriminò un famoso produttore cinematografico di averla impunemente leccata in una camera d' albergo. L

Vittorio Feltri : "Medici - la perdita di tempo per cui rischiamo di crepare" : La questione dei medici sta diventando preoccupante. I camici bianchi sono sempre meno numerosi e gli ospedali soffrono di carenza di personale specialistico, cosicché sono costretti a reclutare sanitari militari e neolaureati. Non piangono solamente i Pronto soccorso ma anche numerosi reparti dei n

Buon compleanno Vittorio Feltri - Piercarlo Carta - Simone Zaza… : Buon compleanno Vittorio Feltri, Piercarlo Carta, Simone Zaza… …Roberto Vecchioni, Aldo Serena, Augusto Barbera, Antonio Pappalardo, Luciano Rossi, Patrizia Bisinella, Paola Bragantini, Ernesto Carbone, Alessandro Tonolli, Selvaggia Quattrini, Alessia Mancini, Daniele Gastaldello, Francesca Messere, Alessandro Longhi, Rodrigo Bentancur… Oggi 25 giugno compiono gli anni: Piercarlo Carta, giornalista, docente; Severino Pavan, ex calciatore; ...

Vittorio Feltri contro Giampaolo Pansa : "Salvini dittatore? Temo sia posseduto dal fascismo rosso" : Lascio perdere i convenevoli, tipo che gli voglio bene, è un maestro, eccetera. Tutto vero. A Giampaolo Pansa voglio bene ed è un maestro. Mi ha offeso, e ha ferito i lettori di Libero, che l' avevano sopportato amorevolmente, sbattendo la porta senza salutare, trattandomi da censore, ma il tempo me