Violento maltempo nelle Marche | litorale di Ancona devastato | distrutti lidi balneari

Maltempo in Toscana : Violento nubifragio a Viareggio - allagata la passeggiata : Un violento nubifragio ha colpito questa mattina Viareggio (Lucca), intorno alle 5: la Protezione civile comunale è al lavoro per risolvere alcuni problemi legati al Maltempo. Circa 40 i mm di pioggia caduti, oltre 60 nella frazione di Torre del Lago: si sono registrati allagamenti – a partire dalla celebre passeggiata a mare e in centro – alcuni dei quali hanno richiesto l’intervento degli operai del Comune, coadiuvati da una ...

Maltempo : Violento temporale a Trento e in valle Adige : Un violento temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi su Trento e in tutta la valle dell’Adige con numerose chiamate ai vigili del fuoco, in particolare per le piante d’alto fusto cadute per le strade, come hanno documentato le immagini della Tgr Rai. Danni sono segnalati anche in altre zone dell’Alto Adige, da Egna a Ora, da Termeno a Cortaccia, lungo la via del vino: sono segnali non soltanto alberi caduti, con ...

Maltempo : Violento temporale MCS sta colpendo la Pianura Padana - nubifragi e grandine in atto : Come ampiamente previsto stamattina, la Pianura Padana sta facendo i conti con un vasto sistema temporalesco formatosi nell'arco di 2 ore e che, presumibilmente, continuerà ad avvolgere gran parte...

Maltempo - Violento nubifragio a Torino : forte grandinata - chicchi grandi come noci : Dopo il caldo torrido, ieri il brusco calo delle temperature in città. In alcune zone della città la pioggia è stata accompagnata da grandi chicchi di grandine e forti raffiche di vento.Continua a leggere

Violento maltempo in Piemonte : nubifragio nel cuneese con forte grandinata e disagi : Il Piemonte è ancora flagellato dal maltempo. Dopo il nubifragio di ieri sul Torinese, oggi la zona maggiormente colpita dai temporali è quella tra Mondovì e Garessio, nel cuneese, dove una violenta grandinata si è abbattuta sulla zona, raggiungendo i dieci centimetri di manto bianco a Priola. Allagamenti sono segnalati anche a Mondovì, mentre tra Vicoforte, Ceva e Mondovì numerose abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Tanti anche gli ...

Maltempo - Violento nubifragio a Torino : uomo disperso a Villarfocchiardo : Dal pomeriggio di ieri un uomo è disperso nella zona di Villarfocchiardo (Torino), area tra le più colpite da violenti temporali. Il 65enne era uscito di casa per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi, e non è più rientrato. In corso le ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese scattate nella serata di ieri, dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme. Sul posto anche squadre del soccorso alpino della ...

Maltempo a Torino - Violento nubifragio si abbatte su San Mauro : un gattino ucciso dalla furia di pioggia e grandine [FOTO] : Violenti temporali hanno colpito Torino e le zone circostanti con nubifragi e violente grandinate. Particolarmente critica la situazione a San Mauro, comune vicino al capoluogo torinese, dove le strade sono state completamente allagate dall’acqua e ricoperte di grandine. Tanti i disagi e gli interventi in soccorso delle persone, ma a risentire dei fenomeni di intenso Maltempo sono stati anche gli animali. In particolare, come potete vedere dalle ...

Meteo - forte maltempo per il ciclone maghrebino : Violento temporale a Perugia - disagi e incidenti [VIDEO] : Ore di maltempo estremo in Italia per il ciclone posizionato tra Sicilia e Sardegna. Nella notte, forti piogge hanno interessato la Sardegna. In questo momento, invece, violenti temporali si stanno abbattendo sul Centro Italia, soprattutto tra Umbria e Toscana. Particolarmente critica la situazione a Perugia, dove un forte temporale ha allagato la città, creando tantissimi disagi e alcuni incidenti. La circolazione è stata ampiamente ostacolata ...

Maltempo Sicilia : Violento temporale su Catania - interventi dei pompieri : Per causa del violento temporale che si e’ abbattuto su Catania i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 20 interventi di soccorso. In particolare per allagamenti di garage e cantinati, strade allagate, persone bloccate in auto in panne e distacco di intonaci dovuti ad infiltrazioni d’acqua. Una decina gli interventi ancora in corso. I comuni maggiormente interessati sono: Adrano, Mascalucia, Biancavilla e a Catania in particolare il ...

