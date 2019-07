Viaggi in Croazia | ecco come arrivare all’isola di Brac

laragnatelanews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nota anche con il nome di Brazza, l’isola diè una delle destinazioni turistiche più amate della. Chi intende raggiungerla per un periodo di vacanza ha la possibilità di farlo direttamente in auto, tenendopunto di riferimento per la destinazione Makaraska o Spalato. Tutte e due queste località sono situate nella parte centrale della Dalmazia, e mettono a disposizione porti grazie a cui si può continuare ilo sul traghetto. In particolare, da Spalato si arriva a Supetar, dove si è costretti a lasciare la macchina per poi continuare a bordo di un catamarano. Auto personale o auto a noleggio? Non è detto, però, che tutti abbiano voglia difino inin macchina. Per ridurre i tempi può essere molto più comodo prendere l’aereo e dedicarsi allo studio noleggio auto. Valutare la possibilità di prendere una vettura a noleggio sul posto vuol ...

