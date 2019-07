Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA IN VIA APPIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIENTE PROVOCA CODE DA TUSCOLANA A PONTINA RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE MA IN CARREGIATA ESTERNA TRAFFICO LENTO DA APPIA A TUSCOLANA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE Roma IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E T IBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BOCCEA ED AURELIA, Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN STUDIO IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PUNTI CRITICI ANCORA LA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LA VIABILITA’ ORDINARIA CHE NON RICEVE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICIN E VIA DEL MARE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN STUDIO SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ IN LENTA DIMINUIZIONE PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO VIA DEL MARE, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA CODE SULLA Roma-FIUMICINO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA COLOMBO E VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIOEN Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA POI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO ...