romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 08:45: VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 8… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 08:15: VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 7… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN STUDIO IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PUNTI CRITICI ANCORA LA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LA VIABILITA’ ORDINARIA CHE NON RICEVE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICIN E VIA DEL MARE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN STUDIO SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ IN LENTA DIMINUIZIONE PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO VIA DEL MARE, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA CODE SULLA Roma-FIUMICINO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA COLOMBO E VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA COLOMBO E VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIOEN Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA POI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIOEN Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA POI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN TAMPONAMENTO CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI, E’ LA CAUSA DELE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E ARDEATINA SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA POI CODE ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA, QUI PER UN’AUTO IN PANNE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN TAMPONAMENTO CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI, E’ LA CAUSA DELE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E ARDEATINA SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA POI CODE ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA, QUI PER UN’AUTO IN PANNE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN TAMPONAMENTO CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI, E’ LA CAUSA DELE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E ARDEATINA SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA POI CODE ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA, QUI PER UN’AUTO IN PANNE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNACODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E PRENESTINA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNACODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E PRENESTINA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E OSTIENSE; SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA; CODE SULLA CASSIA VIENTANA TRA PRATO LA CORTE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA ...