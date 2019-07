“Vestita in modo volgare e offensivo” | passeggera viene fatta scendere dall’aereo Lei

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) È statadall’aereo perché il suo abbigliamento è stato giudicato troppo. È quanto successo a Tisha Rowe, medico di famiglia, che ha poi deciso di raccontare sui social la sua esperienza con l’American Airlines. La vicenda è stata ripresa da diversi giornali, da Buzz a Business Insider. “Ho un corpo molto sinuoso, adoro i colori vivaci. Ma non è. Non è inappropriato. Se quel vestito l’avesse indossato una donna con la taglia 42 nessuno si sarebbe disturbato”, ha scritto Tisha. Che invece è statadal velivolo: si stava infatti imbarcando in un volo dalla Giamaica a Miami quando la hostess le ha chiesto se avesse un indumento per coprirsi. Il motivo? Il suo outfit poteva essere considerato “offensivo”. Il personale di bordo ha chiesto poi alla donna di trovare qualcosa di più appropriato da mettersi ...

