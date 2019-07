Verona | la polizia ha fermato 3 persone per la brutale aggressione al clochard di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ci sono tre fermati aper il presunto tentato omicidio nei confronti di Vasile Todiream, ilromeno di 42 anni trovato pestato e bruciato nella notte fra domenica e lunedì presso la stazione di Villafranca. L’uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale scaligero di Borgo Trento. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa convocata alle ore 11.30 dal dirigente della Squadra mobile di, Roberto Di Benedetto. L'articolo, lahaper laaldi Villafranca. proviene da Il Fatto Quotidiano.

