Verona | clochard bruciato dopo un pestaggio | eseguiti alcuni fermi per tentato omicidio

Verona - la polizia ha fermato 3 persone per la brutale aggressione al clochard di Villafranca. : Ci sono tre fermati a Verona per il presunto tentato omicidio nei confronti di Vasile Todiream, il clochard romeno di 42 anni trovato pestato e bruciato nella notte fra domenica e lunedì presso la stazione di Villafranca. L’uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale scaligero di Borgo Trento. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa convocata alle ore 11.30 dal ...

Verona : Villafranca - clochard trovato accanto ad un binario con ustioni sul corpo : Verona, 8 lug. (AdnKronos) - Un 42enne, di origine romena, senza fissa dimora, è stato trovato stamattina, pochi minuti prima delle 7, in stazione a Villafranca, riverso accanto ad un binario, esanime, con traumi e ustioni, da un macchinista, che ha subito allertato il Suem 118. I sanitari, interven