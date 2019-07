Valentina Cortese | morta a 96 anni la grande diva star del teatro e di Hollywood

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ci ha lasciati nella sua Milano all’età di 96, l’attrice è stata una delle grandi dive del cinemaianoQuaranta. Artista di spicco anche sulle scene teatrali dove si legò a Giorgio Strehler èil 10 luglio una grandissima., la carriera Nata a Milano il primo gennaio del 1923 da una famiglia di origini contadinearrivò ad esordire al cinema nel 1940 a 17, aspettando di entrare all’Accademia, che poi non fece mai, con il film L’orizzonte perduto. Si fece notare poi duedopo, nel 1942, in La cena delle beffe di Alessandro Blasetti con Amedeo Nazzari. E già a 25è adsotto contratto con 20th Century Fox dove lavora con James Stewart e Spencer Tracy in Malesia (1949), viene diretta da Jules Dassin in I corsari della strada (1949), quindi è nel film La contessa ...

RaiCultura : Addio a Valentina Cortese. La diva divina. Una grande interprete. Una carriera lunga e prestigiosa. Una vita tra i… - BeppeSala : Oggi ci ha lasciato Valentina Cortese, un vero talento milanese che ha lavorato con i grandi maestri del cinema e d… - Corriere : È morta Valentina Cortese, regina del teatro italiano -