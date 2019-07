Valentina Bisti a Unomattina | la Rinaldi si sfoga | “Giorni crudeli!”

lanostratv

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Benedettasiper la sostituzione conBenedettaè una delle grandi escluse dai Palinsesti Rai 2019/20. La conduttrice, infatti, è stata sostituita alla guida dida, che attualmente sta conducendo la versione estiva dello storico contenitore del mattino di Rai1. La, esclusa dopo due anni al timone del programma insieme a Franco Di Mare, si èta sui social, dove ha scritto: “Una passeggiata in spiaggia ed ecco un piacevole promemoria dal mare. Un promemoria per questi giorni assurdi, crudeli ed immeritati. Si riparte da qui: dall’essenziale, dal sano, dal pulito, dall’infinitamente buono. In attesa che il tempo rimetta ordine.” Il promemoria di cui parla laè un foglio con su scritto “Dio”. Benetta, che era ormai entrata nel cuore dei telespettatori, è stata esclusa ...

