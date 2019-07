Vacanza gratis in un paradiso della Sardegna se fai il volontario

direttasicilia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) «Ti piacerebbe fare unagratuita in unche si trova sulla costa sud occidentale, ricca di spiagge, un mare incantevole, un entroterra lussureggiante ricco di flora, fauna e acqua?» No, non è lo spot di un’agenzia di viaggi ma il messaggio con cui una associazione di volontariato, la Croce Azzurra Buggerru, cerca aiuto per riuscire a svolgere la sua opera nel 118 in estate. La notizie è riportata da «L’Unione Sarda» Buggerru è un comuneprovincia del Sud. «Questosi chiama Buggerru, in cambio ti chiediamo solo di fare dei turni di soccorso per noi», dice l’annuncio. «Offriamo vitto e alloggio a soccorritori che abbiano voglia di aiutarci a svolgere il servizio di 118 – spiega il presidente Giancarlo Piccardi – abbiamo recuperato l’uso di un appartamento in paese e chi aderirà potrà dormire e mangiare. Dovrà solo ...

