Usa-Gb | si è dimesso l’ambasciatore britannico che aveva criticato Trump | “Impossibile

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Si èKim Darroch, l’ambasciatorenegli Stati Uniti, travolto dalle polemiche per aver definito “inetto, insicuro e vanesio” il presidente Usa, Donald. “L’attuale situazione mi sta rendendo impossibile ricoprire il mio incarico come vorrei”, ha scritto il diplomatico nella lettera di dimissioni. “Credo che nelle circostanze attuali la linea di condotta responsabile sia consentire la nomina di un nuovo ambasciatore“, ha aggiunto. Le critiche di Darroch erano contenute in alcune note riservate indirizzate al governo di Londra, intercettate e pubblicate dai media britannici, tanto da spingere Westminster ad aprire un’inchiesta interna per fuga di notizie.nelle scorse orepiù volte attaccato pubblicamente l’ormai ex ambasciatore inglese, definendolo per tutta risposta “un uomo molto ...

