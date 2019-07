Universiadi Napoli 2019 | tutti gli italiani in gara oggi mercoledì 10 luglio Il

Universiadi Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (mercoledì 10 luglio). Come vederle in streaming : oggi mercoledì 1′ luglio andrà in scena l’ottava giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario compleeto, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi mercoledì 10 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Scalia sfata il tabù d’ORO per l’Italia - grande 4×200 sl d’ARGENTO a Napoli : Un oro e un argento: è questo il bilancio odierno del Nuoto in piscina nella penultima giornata di gare in acqua alle Universiadi a Napoli. La piscina Scandone ha accolto i successi degli azzurri. E’ stata Silvia Scalia a sfatare il tabù degli ori per la spedizione italiana della vasca. Nei 50 dorso l’azzurra ha nuotato un ottimo 27″92, ad appena 3 centesimi dal record italiano da lei stessa detenuto. Un ottimo incedere il suo, ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia al sesto posto con dieci ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Universiadi Napoli 2019 – Tiro con l’Arco : concluse le qualificazioni al Partenio - domani i primi scontri diretti : Conclusa la prima giornata del programma del Tiro con l’arco alle Universiadi. Allo stadio Partenio di Avellino sono andate in scena tutte le frecce di qualifica, domani i primi scontri diretti individuali Cominciano subito con risultati di rilievo le gare di Tiro con l’arco allo Stadio Partenio di Avellino. Al termine delle 72 frecce di ranking round che hanno definito il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Silvia Scalia - un lampo d’ORO nei 50 dorso a Napoli : La “Scandone” come il San Paolo. Silvia Scalia fa esultare la piscina partenopea, sede delle Universiadi 2019, come fosse uno stadio di calcio dopo un gol realizzato. I 50 dorso sono suoi e l’ansia da prestazione non c’è più. Oggi è il giorno del successo, oggi è il giorno della vittoria per l’azzurra che in 27″92 si aggiudica l’oro, il primo della squadra italiana della vasca, e si concede la seconda ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : Varricchio-Di Martino - un bronzo straordinario nel Mixed Team di pistola. Oro a Taipei : Una medaglia vinta in casa, che ha fatto esplodere di gioia il poligono della Mostra d’Oltremare alle Universiadi 2019 di Napoli. Il Tiro a segno contribuisce quindi al medagliere azzurro nella kermesse partenopea e per farlo sceglie l’ultimo evento in programma: quello del Mixed Team di pistola ad aria compressa dalla distanza dei 10m. Il merito è del padrone di casa Dario Di Martino e della corregionale sannita Maria Varricchio ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 9 luglio : programma - finali e azzurri : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi martedi 9 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (martedì 8 luglio). Il programma e gli orari : oggi martedì 9 luglio andrà in scena la quinta giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito l’elenco delle specialità in programma e gli azzurri in gara oggi martedì 9 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e su Olympic Channel, in ...