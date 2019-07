calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019)all’Arechi agli azzurrini che incontreranno il Giappone”. Non è uno qualunque a dirlo ma uno che si chiama Gennaro: prima di diventare un cardine del Milan pigliatutto, ‘Ringhio’ ha vestito la maglia della Salernitana. Veniva dall’esperienza dei Rangers, dopo aver iniziato a Perugia. Era la stagione ‘98-99:giocò 25 partite a Salerno, poi volò al Milan., Italia maschile in semifinale: Francia ko in zona Cesarini Lui sa cosa vuol dire lottare, non tirarsi mai indietro e mettersi sempre a disposizione della: era una garanzia, uno cheavrebbero voluto accanto nellaideale per come macinava chilometri in campo, si occupava di recuperare palloni per chiunque, proteggeva il centrocampo dei piedi buoni che con lui venivano strenuamente difesi. E oggi lancia un appello per questa giovane Nazionale Universitaria che ...

CalcioWeb : #Universiadi, #Gattuso: 'Domani tutti a sostenere l'Italia. Giocheremo contro la squadra favorita' -