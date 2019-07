Universiadi 2019 | l’Italia batte 3-0 l’Ungheria Le ragazze della Pallavolo sono in finale

Basket femminile - Universiadi 2019 : Stati Uniti sconfitti in finale - la medaglia d’oro è dell’Australia. Bronzo al Portogallo : Si è concluso nella giornata di oggi il torneo di Basket femminile delle Universiadi di Napoli 2019. Tutte le sedici formazioni che hanno preso parte alla competizione sono scese in campo nelle varie finali per stilare la classifica definitiva, ma le due sfide più attese erano senza dubbio quella tra Stati Uniti e Australia per il titolo e quella tra Giappone e Portogallo per la medaglia di Bronzo. Le due grandi protagoniste della manifestazione ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Chiara Colantoni si ferma agli ottavi del singolare femminile : Assegnate le medaglie dei doppi maschili e femminili del Tennistavolo alle Universiadi: solito dominio cinese con due ori e due argenti. Nel doppio maschile oro ed argento rispettivamente a Yu Ziyang / Zhao Zihao e Kong Lingxuan / Zhu Linfeng, mentre nel doppio femminile oro ed argento a Fan Siqin / Wang Yidi e Guo Yan e Zhang Rui. Per quanto concerne l’Italia, fuori anche l’ultima azzurra in gara, Chiara Colantoni: nel singolare ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 12-8. Venerdì sfida al Canada in semifinale : Successo nei quarti di finale oggi per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: le azzurre battono il Giappone per 12-8 scavando il solco decisivo nel corso del secondo periodo, chiuso con il parziale di 5-1. Venerdì nelle semifinali le azzurre affronteranno il Canada, mentre l’altra partita sarà Ungheria-Russia. Oggi triplette di Cocchiere e Gottardo, doppietta di Ranalli e reti di Ioannou, Millo, Di Claudio e ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Francia-Italia 9-15. Azzurri in semifinale contro la Russia : Netta vittoria per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: gli Azzurri battono la Francia per 15-9 nei quarti di finale in una gara nella quale hanno progressivamente aumentato il gap con la selezione transalpina ed ora affronteranno la Russia in semifinale. Dall’altra parte del tabellone l’altra semifinale sarà USA-Ungheria. Nel match odierno spicca il poker di Cannella, al quale si aggiungono le triplette di Alesiani e ...

Volley femminile - Universiadi 2019 : Italia in finale - Nicoletti e compagne asfaltano l’Ungheria : L’Italia ha demolito l’Ungheria con un roboante 3-0 (25-15; 25-16; 25-16) e si è qualificata alla finale del torneo di Volley femminile alle Universiadi 2019. Le ragazze di coach Marco Paglialunga, che ieri avevano surclassato il Brasile ai quarti di finale, si sono imposte senza alcun problema contro la malcapitata formazione magiara e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo della competizione riservata agli ...

Atletica - Universiadi 2019 : Bogliolo - Cestonaro e Lanciano avanzano nel giorno dell’oro di Folorunso : La giornata dell’Italia di Atletica leggera alle Universiadi 2019 è stata impreziosita dalla medaglia d’oro conquistata da Ayomide Folorunso sui 400 metri ostacoli con tanto di tempo di lusso (54.75, seconda azzurra di sempre). L’emiliana ha surclassato la sudafricana Zeney Van der Welt (55.73) e la norvegese Amalie Iuel (56.13). Samuele Cerro ha chiuso al sesto posto nel salto triplo con 16.25 distaccato dal dominatore azero ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell’atletica! Nella pallanuoto doppia semifinale - nel volley le azzurre volano in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.28 BASKET – L’Australia prova ad allungare e si porta sul 56-47 a due minuti dalla fine del terzo quarto sugli Stati Uniti Nella finale femminile. 21.25 volley – Italia in finale!! Le azzurre demoliscono l’Ungheria per 3-0 con i parziali di 25-15, 25-16, 25-16 e si qualificano per l’atto conclusivo di venerdì in cui affronteranno ...

Nuoto - Universiadi 2019 : una Caponi d’ARGENTO nei 400 sl donne chiude i giochi alla ‘Scandone’ : Finisce qui. La piscina “Scandone” a Napoli chiude i battenti nell’ultimo giorno di gare delle Universiadi 2019 per il Nuoto. L’Italia conclude con 11 medaglie la sua avventura. Il computo è il seguente: 1 oro, 5 argenti e 5 bronzi. L’ultima medaglia è arrivata oggi e l’ha firmata un’ottima Linda Caponi nei 400 stile libero. L’azzurra, nuotando un ottimo 4’10″53, ha conquistato un ...

GIAPPONE ITALIA PALLANUOTO FEMMINILE/ Risultato : comincia il match - Universiadi 2019 - : Diretta GIAPPONE ITALIA: info streaming video e tv della partita di PALLANUOTO FEMMINILE, valida per i quarti di finale delle Universiadi 2019 Napoli.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell’atletica - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Ora tocca a pallanuoto e volley : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20.15 PALLAnuoto – Italia-Francia 10-6 nel quarto di finale del torneo maschile. Italia-Giappone 7-3 nel quarti di finale del torneo femminile. 20.12 ATLETICA – A breve toccherà alla finale del giavellotto femminile, quindi alle prove del decathlon maschile. 20.10 CALCIO – Si chiude con una sconfitta per 1-0 il match tra Italia e Cina. Rete di ...

Universiadi 2019 - Ayomide Folorunso vince la medaglia d’oro nei 400 ostacoli : Altra giornata di gare alle Universiadi 2019, e altre medaglie per la squadra azzurra. La più prestigiosa è arrivata nell'atletica, grazie ad Ayomide Folorunso che si è aggiudicata l'oro nei 400 ostacoli femminili. medaglia d'argento invece per Linda Caponi nei 400 metri stile libero, e di bronzo per Antonio Flecca nel taekwondo categoria -58 kg.

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia al sesto posto con 11 ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : Daniela Rotolo sconfitta nei quarti di finale - primo turno sfortunato per Sarah Al Halwani : La seconda giornata del programma del Taekwondo alle Universiadi di Napoli 2019, di scena presso il Palazzetto dello Sport di Casoria ristrutturato per l’occasione, ha regalato alla spedizione italiana la prima medaglia con lo splendido bronzo di Antonio Flecca nei -58 kg. Il 20enne azzurro è stato sconfitto soltanto in semifinale dal mongolo Tumenbayar Molom, poi sconfitto nella finale per la medaglia d’oro dall’iraniano Armin ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Linda Caponi chiude il programma individuale con l’argento nei 400 stile libero : Il programma del Nuoto in queste Universiadi 2019 di Napoli si conclude oggi e nell’ultima prova individuale della giornata, la 400 stile libero femminile, Linda Caponi è riuscita a strappare un ottimo argento nuotando in 4’10.53 a meno di tre secondi dal personale (4’07″73); la nuotatrice lombarda ha abbassato notevolmente il suo tempo di qualificazione (4’15.74) ed è stata l’unica a riuscire a stare vicina ...