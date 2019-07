Universiadi 2019 | Ayomide Folorunso vince la medaglia d’oro nei 400 ostacoli

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia al sesto posto con 11 ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : Daniela Rotolo sconfitta nei quarti di finale - primo turno sfortunato per Sarah Al Halwani : La seconda giornata del programma del Taekwondo alle Universiadi di Napoli 2019, di scena presso il Palazzetto dello Sport di Casoria ristrutturato per l’occasione, ha regalato alla spedizione italiana la prima medaglia con lo splendido bronzo di Antonio Flecca nei -58 kg. Il 20enne azzurro è stato sconfitto soltanto in semifinale dal mongolo Tumenbayar Molom, poi sconfitto nella finale per la medaglia d’oro dall’iraniano Armin ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Linda Caponi chiude il programma individuale con l’argento nei 400 stile libero : Il programma del Nuoto in queste Universiadi 2019 di Napoli si conclude oggi e nell’ultima prova individuale della giornata, la 400 stile libero femminile, Linda Caponi è riuscita a strappare un ottimo argento nuotando in 4’10.53 a meno di tre secondi dal personale (4’07″73); la nuotatrice lombarda ha abbassato notevolmente il suo tempo di qualificazione (4’15.74) ed è stata l’unica a riuscire a stare vicina ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nei 400 metri ostacoli - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Italia scatenata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.45 nuoto – Il nuoto delle Universiadi si chiude qui. 19.43 nuoto – La 4×100 mistra uomini consegna la medaglia d’oro agli USA con una rimonta clamorosa di Apple, seconda la Russia poi il Brasile. Italia settima 19.42 nuoto – Si chiude la frazione a delfino, Russia davanti con gli USA in scia, Italiasettima con Razzetti 19.41 nuoto ...

Universiadi Napoli 2019 – Atletica : fulmine Folorunso nei 400HS - l’azzurra vince l’oro e sfiora il record italiano : L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera Grande prestazione di Ayomide Folorunso all’Universiade di Napoli. L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera. Trema il record italiano ...

Universiadi Napoli 2019 – Tiro con l’Arco : giornata storta per l’Italia - nessun azzurro in semifinale : La seconda giornata delle Universiadi si conclude senza squilli per l’Italia, gli arcieri azzurri escono di scena nell’individuale sia nel compound che nell’arco olimpico All’Universiade Estiva giornata avara di soddisfazioni per l’Italia del Tiro con l’arco. Allo Stadio Partenio di Avellino, al termine delle eliminatorie individuali, non ha avuto accesso alle semifinali nessun azzurro, sia nella ...

Atletica - Universiadi 2019 : Ayomide Folorunso scatenata - oro straripante! Regina in 54.75 - seconda italiana di sempre : Ayomide Folorunso ha conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi 2019, l’azzurra ha confermato il pronostico della vigilia e ha letteralmente dominato i 400 ostacoli imponendosi con un rilevante 54.75 allo Stadio San Paolo di Napoli: si tratta del secondo tempo di sempre per un’italiana, ad appena 19 centesimi dal record nazionale siglato da Yadisleidy Pedroso (54.54). La 22enne, studentessa di medicina, ha migliorato il ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nei 400 metri ostacoli - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Italia scatenata nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 19.12 nuoto – Prossima finale odierna la 4×100 mista donne, quindi toccherà alla 4×100 mista uomini 19.10 ATLETICA – I 1500 metri uomini sono stati vinti dal polacco Rozmys in 3:53.67, argento per il ceco Jan Fris in 3:53.95, terzo il finlandese Joonas Rinne in 3:54.02 19.09 nuoto – Meitz vince in 4.05.80, Caponi 4:10.53, Schmidt ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Oro per Folorunso nei 400m ostacoli! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18.53 NUOTO – Prossimo appuntamento di giornata la finale dei 400 metri femminili. Al via la nostra Linda Caponi 18.51 ATLETICA – Mentre prosegue la gara di giavellotto, il prossimo appuntamento sarà la finale dei 1500 metri maschili senza azzurri al via 18.49 ATLETICA – Davvero clamorosa la vittoria di Folorunso che ha annichilito le rivali ...

Tiro con l’arco - Universiadi 2019 : tutti gli azzurri eliminati nell’individuale : Giornata negativa per l’Italia del Tiro con l’arco alle Universiadi 2019 di Napoli. Nel secondo giorno di gare allo Stadio Partenio di Avellino si sono svolti i primi turni del tabellone principale e tutti gli azzurri sono stati eliminati nell’individuale. Domani i nostri portacolori proveranno a rifarsi nelle gare a squadre e nel mixed team. Nell’arco olimpico maschile subito fuori Matteo Santi, sconfitto 6-2 dal sudcoreano Nam Yubin. Al ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Iniziano le finali di nuoto e atletica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18:27 BASKET – All’intervallo il Portogallo è avanti sul Giappone per 32-29 nella finale per il bronzo del torneo femminile. 18:24 nuoto – Un vero peccato questa finale dei 200 farfalla: dietro la coppia americana composta nell’ordine da Luther e Carter, la giapponese Mochida beffa per un pelo le nostre Cusinato, quarta, e Polieri ...

Universiadi 2019 – Malore per lo sprinter Guetthouche - l’algerino è ricoverato in prognosi riservata : Lo sprinter algerino è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove è in prognosi riservata Resta in prognosi riservata Mohamed Abdelhakim Guetthouche, l’atleta algerino colpito questa mattina da un colpo di calore poco prima che scendesse in pista per gareggiare alle Universiadi di Napoli. Lo sprinter 20enne è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’Ospedale Cardarelli, dove è ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : Antonio Flecca conquista il bronzo nei -58 kg - prima medaglia per la squadra italiana : Dopo una prima giornata all’insegna della sfortuna, arriva la prima gioia per la spedizione azzurra nel Taekwondo alle Universiadi di Napoli 2019. Nella categoria dei -58 kg, nonostante la presenza di numerosi atleti di primo piano del panorama internazionale, Antonio Flecca è riuscito a conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo. Nella splendida cornice del ristrutturato Palazzetto dello Sport di Casoria, il 20enne calabrese iscritto ...