Universiadi 2019 – Atletica | Daisy Osakue regala il primo oro all’Italia | l’azzurra si

Universiadi Napoli 2019 – Basket : Italia sconfitta dalla Croazia - gli azzurri giocheranno la finale per l’11° posto : Niente da fare per la Nazionale universitaria di coach Paccariè, sconfitta dalla Croazia con il punteggio di 70-77 Al PalaBarbuto di Napoli la Nazionale Universitaria perde contro la Croazia 70-77 la Semifinale 9°/12° posto del torneo cestistico dell’Universiade di Napoli 2019. Miglior marcatore Azzurro è stato Federico Mussini con 27 punti. In doppia cifra anche Valerio Cucci con 12 punti. “Non posso rimproverare nulla alla squadra ...

Pronostici Universiadi semifinali e piazzamenti - 11-7-2019 e info : Pronostici semifinali Universiadi, giovedì 11 luglio 2019Pronostici//Universiadi – Le Universiadi entrano nel loro vivo con alcuni piazzamenti, quelli dal 9° al 12° posto, che verranno assegnati giovedì, mentre il 5°-8° posto e le posizioni che valgono l’assegnazione delle medaglie devono ancora vedere disputate le semifinali.Tra queste, ovviamente, la nostra attenzione ricadrà su Italia-Giappone, finale anticipata che nella scorsa edizione ...

Universiadi Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (mercoledì 10 luglio). Come vederle in streaming : oggi mercoledì 1′ luglio andrà in scena l’ottava giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario compleeto, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi mercoledì 10 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (mercoledì 10 luglio). Il programma e gli orari : oggi mercoledì 10 luglio va in scena una nuova giornata di gare alle Universiadi 2019, tutto pronto a Napoli e in tutta la Campania per ospitare questa grande manifestazione multisportiva riservata agli iscritti ai vari Atenei. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi mercoledì 10 luglio alle Universiadi 2019, il programma completo con tutti gli orari e come vederle in diretta tv e streaming. Universiadi Napoli 2019, IL programma DI ...

Italia-Giappone calcio - semifinale Universiadi 2019 : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà il Giappone in semifinale nel torneo di calcio maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. Gli azzurri hanno battuto nei quarti di finale la Francia per 1-0, grazie al gol realizzato in pieno recupero da Filippo Strada. La squadra di Daniele Arrigoni si giocherà così il pass per la finalissima contro i nipponici, che hanno invece vinto 2-0 il derby asiatico con la Corea del Sud. Una partita quindi fondamentale per i nostri ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Chiara Colantoni agli ottavi nel singolare femminile : Assegnate le prime medaglie del Tennistavolo alle Universiadi: nel doppio misto oro ed argento alla Cina rispettivamente con Yu Ziyang / Wang Yidi e Zhao Zihao / Fan Siqi, mentre i bronzi, assegnati già dopo le semifinali di ieri, vanno a Liao Chen-Ting / Su Pei-Ling (Cina Taipei) e Sadi Ismailov / Yana Noskova (Russia). Per quanto concerne l’Italia, resta in corsa soltanto Chiara Colantoni nel singolare femminile: la numero 11 del ...

Italia Francia Calcio - Universiadi 2019/ Risultato : 0-0 all'intervallo a Benevento : Diretta Italia Francia: info streaming video e tv della partita di Calcio maschile, oggi per i quarti di finale alle Universiadi 2019 di Napoli.

Calcio - Universiadi 2019 - Italia-Francia 1-0 : gli azzurri volano in semifinale con il gol di Strada : La Nazionale Italiana di Calcio maschile vola in semifinale alle Universiadi 2019 di Napoli. La squadra di Daniele Arrigoni ha battuto per 1-0 la Francia nei quarti di finale allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e potrà così proseguire il proprio cammino nella rassegna di casa. Curiosamente proprio il 9 luglio di 13 anni fa, la Nazionale maggiore vinse i Mondiali 2006, battendo in finale i Bleus e ora arriva un’altra vittoria contro i ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti e Ucraina si guadagnano la finale maschile - la Croazia costringe l’Italia a giocare per l’11° posto : Dopo due semifinali da brivido, con l’emozione dell’ultimo tiro vissuta in entrambe le occasioni, saranno Stati Uniti e Ucraina a giocarsi l’oro del Basket maschile nella finale delle Universiadi in corso di svolgimento a Napoli (benché i due incontri in questione si siano tenuti ad Avellino). La formazione americana, che poi è quella della Clemson University, soffre tantissimo contro Israele, protagonista di una partenza shock ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Osakue nel disco - Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! Volley donne in semifinale. Calcio : Italia in semifinale!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 22.56 Calcio – Le semifinali del torneo maschile sono: Italia-Giappone (giovedì alle 21) e Brasile-Russia (giovedì alle 17) 22.54 Calcio E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Che sofferenza!!! L’Italia batte 1-0 in extremis la Francia, evita i rigori e va in semifinale! In semifnale anche il Giappone che supera 2-0 la Corea del Sud 22.53 Calcio – ...

Italia Messico Volley/ Risultato : 3-0 - azzurri primi nel girone - Universiadi 2019 - : Diretta Italia Messico: info streaming video e tv della partita di Volley maschile, oggi 9 luglio per la fase a gironi, alle Universiadi 2019 di Napoli.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Osakue nel disco - Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! Volley donne in semifinale. Calcio : Italia-Francia 0-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 22.07 BASKET – Sconfitta per l’Italia contro la Croazia nelle sfide dal 9. al 16mo posto 21.56 Calcio – Intervallo tra Italia e Francia: 0-0. Gli altri parziali alla fine del primo tempo: Brasile-Ucraina 0-1, Giappone-Corea del Sud 0-0, Irlanda-Russia 0-1 21.55 BASKET – L’Ucraina resiaste alla rimonta dell’Australia ed ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : Roberto Botta e Simone Crescenzi eliminati agli ottavi di finale - sconfitta al primo turno per Federica Rocca : Dopo le prime due giornate interamente dedicate alle Poomsae, è cominciato il programma del combattimento per il Taekwondo alle Universiadi di Napoli 2019. La spedizione italiana si presentava all’appuntamento con ambizioni importanti, ma la sfortuna ha penalizzato ancora una volta il cammino degli azzurri rendendo davvero complesso puntare alla zona medaglie. Le occasioni per un immediato riscatto non mancheranno e il gruppo guidato dal ...