Una buona notizia per l' Italia Gualtieri rieletto presidente di commissione a Strasburgo

Fendi al Colosseo - perché penso che la sfilata sia stata Una buona idea : Riesco ancora a stupirmi quando si lanciano strali contro i privati che sponsorizzano eventi negli immobili e nelle aree di interesse storico artistico. Mi riferisco all’ultimo intervento di Tomaso Montanari contro Fendi, iconica casa di moda romana, anche se ormai nell’orbita di LVMH (il patròn Bernard Arnault ha promesso per il restauro di Notre Dame 200 milioni di euro). Per celebrare il suo direttore creativo Karl Lagerfeld, scomparso lo ...

Via della Seta - in bici dal Trentino alla Cina per Una buona causa : Yanez e Giacomo sono due novelli Marco Polo. Dallo scorso aprile stanno percorrendo circa 10mila km in bicicletta in 100 giorni, dal Trentino alla Cina. Sono testimonial di Admo, l’Associazione donatori di midollo osseo, e sono in cammino per sensibilizzare l’opinione pubblica ed essere portatori di fiducia e di vita. Il loro progetto si chiama Soul Silk: soul come “anima” e silk come “Seta”, il nome della via che è per un centinaio ...

Per Riot l'RNG è Una cosa buona su Teamfight Tactics : Secondo Riot Games l'RNG non è dannoso per l'esperienza di gioco di Teamfight Tactics, anzi sarebbe una cosa positiva.Come riporta Eurogamer.net, secondo i fan del gioco la chiave del successo, con l'elemento casuale portato dall'RNG, sarebbe appunto in mano dalla dea bendata, andando dunque a sottrarre il divertimento dovuto all'abilità del giocatore.Con l'RNG infatti gli oggetti vengono ottenuti in maniera casuale, ed essendo questi un ...

Chiara Nasti : “Non bevo acqua da due anni - solo Coca Cola”. Ecco perché ‘l’influencer’ ha perso Una buona occasione e occorre regolamentare i social : “Contro la cellulite? La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da un anno e mezzo“. Parole di Chiara Nasti. In molti si domanderanno “chi è” e quasi spiace dover spiegare (brevemente) che stiamo parlando di una influencer 22enne, seguita su Instagram un milione e settecentomila persone. Meglio non ...

Una buona notizia : il 95% delle acque balneabili in Italia è eccellente o ottima : La Commissione europea ha pubblicato il 6 giugno scorso il rapporto European Bathing Water Quality in 2018, che illustra la qualità delle acque di balneazione in tutti i 28 Stati membri dell'Unione Europea. Dal rapporto emerge che l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione, circa un quarto del totale di quelle europee (22.131): 5.539 totali, di cui 4.871 marine e 668 interne. ...

Una vita - trame al 6 luglio : Leonor non crede alla buona fede di Cristina con la Dicenta : Le anticipazioni degli appuntamenti della longeva soap opera spagnola, intitolata "Una vita" che vanno da lunedì 1 fino a venerdì 6 luglio sottolineano che Blanca farà la conoscenza di Cristina. Quest'ultima sarà ingaggiata da Ursula con l'intento di plagiare la giovane Dicenta. Nascerà una certa complicità tra le due donne e Inigo mostrerà la paura che Pena possa aver perso la memoria. Comincerà a esserci l'ipotesi di mettere in vendita la ...

Doina Matei - uccise con l’ombrello Una studentessa nella metro di Roma : scarcerata in anticipo per buona condotta : Torna in libertà Doina Matei, la donna romena condannata in via definitiva nel 2010 dalla Cassazione a 16 anni di carcere per aver ucciso Vanessa Russo, colpita a un occhio con la punta dell’ombrello il 26 aprile del 2007 sulla banchina della metropolitana di Roma. La donna è stata scarcerata con un anticipo di quattro anni per buona condotta: mercoledì mattina il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Venezia ha firmato l’atto con ...

Trump : "Ci vorrebbe Draghi alla FedTassi? Ha fatto Una buona mossa" : "Gli Stati Uniti avrebbero dovuto avere Mario Draghi della Bce, invece della nostra persona alla Fed". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, intervistato a Fox Business News. Secondo Trump, gli altri paesi hanno svalutato le loro valute mentre gli Stati Uniti non possono perche' c'e' Jerome Powell alla Fed. Segui su affaritaliani.it

22 Minutes : Una buona dose di adrenalina russa stasera su Italia 1 : Questo action thriller del 2014, basato su una storia vera,dimostra che non solo gli americani fanno buon intrattenimento.

LIVE Guinea-Madagascar 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : iniziato il primo tempo - Una buona occasione per gli Elefanti Nazionali! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Cross da destra sprecato dalla Guinea. 17′ Ora c’è possesso palla per il Madagascar poi il lancio in profondità di Andriamahitsinoro per Andriatsima è troppo lungo. 15′ Andriamahitsinoro finisce a terra, l’arbitro dice che non c’è fallo. 14′ Eccola l’occasione ed è per la Guinea: Cissé serve Kamano che prova il destro basso a giro largo di ...

Focaccia pugliese ripiena di cipolle - Una ricetta buona per tutte le stagioni : La bellezza e l'identità di ogni terra risiede anche nell'odore che dalle cucine riempie i vicoli. In Puglia non è difficile imbattersi nel profumo che dai forni a legna domina le strade di alcuni centri. La Focaccia pugliese è un ottimo piatto per arricchire aperitivi, buffet, pic-nic o per un sostanzioso e nutriente spuntino. Una delle versioni più ghiotte è la Focaccia ripiena con le cipolle e le olive, una prelibatezza buona per tutte le ...

Una buona notizia dalla scuola : Il ministero dell’istruzione ha ammesso i possessori del titolo di dottore di ricerca ai Percorsi abilitanti speciali. Questo farà bene agli insegnanti e alla scuola. Leggi

Se avete Una buona idea - questo è il posto giusto per proporla : Il nuovo hub dell'innovazione Le Village by Credit AgricoleIl nuovo hub dell'innovazione Le Village by Credit AgricoleIl nuovo hub dell'innovazione Le Village by Credit AgricoleIl "sindaco" Gabriella ScapicchioUn tempo qui, dentro il convento delle suore domenicane di San Lazzaro a Milano, si pregava e si lavorava. Oggi, nello stesso edificio, si continua a lavorare, non perdendo mai di vista l’innovazione. Siamo in pieno centro, nella ...

Volete lavorare nel mondo della moda? Questa è Una buona occasione : Capacità di pianificazioneOriginalitàImprenditorialitàPresentazione impeccabileProblem solvingCorrere, che fatica mortale e che noia assoluta talvolta. Per qualcuno per lo meno è così; poi però succede che questo qualcuno finisce su un lungomare mozzafiato che costeggia l’Oceano da cui la mattina sorge il sole e improvvisamente quelle scarpe da running assumono un fascino irresistibile. Cos’è successo? Banalmente, è cambiato l’àmbito, il ...