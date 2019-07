Un uomo va nella giungla per fotografare i gorilla | ma vivrà un’esperienza impossibile da

Bari - incendio in un'abitazione nella notte a Noicattaro : uomo si lancia da balcone : Si è sfiorata la tragedia questa notte a Noicattaro, piccolo comune alle porte di Bari, dove un vasto incendio ha distrutto un'abitazione situata in via De Rossi. All'interno c'era una coppia di coniugi 58enni, insieme al loro figlio di 33 anni e ad un nipote 24enne. Fortunatamente tutti si sono salvati, il capofamiglia è riuscito a sfuggire alle fiamme gettandosi dal balcone: l'uomo ha fatto un volo di circa tre metri, rimanendo ferito in ...

Incendio nella notte nel Barese distrutti abitazione e un deposito. Un uomo si lancia dal balcone : ferito : Le fiamme sono divampate in una palazzina vicino al centro storico di Noicattaro abitato da una famiglia di quattro persone. Tutti in salvo. Distrutto un furgone

Sandra Milo : ‘Fedeltà? Mai concepita - non esiste nella natura dell’uomo’ : “[…] Io la fedeltà non l’ho mai concepita, non esiste nella natura dell’essere umano. Se sei fedele è perché lo decidi con la mente, ma il tuo istinto ti porta verso gli altri”. È la visione dell’amore firmata Sandra Milo, che intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 2 luglio ripercorre la propria vita sentimentale e non solo. LEGGI: Storie italiane, Sandra Milo: ‘Per pagare le ...

Calabria : schianto nella notte - morto uomo di 40 anni - grave il figlio di 12 : Un terribile incidente nella notte ha mietuto una vittima sulla Statale 106 ionica, una strada a scorrimento veloce in Calabria, non nuova ad incidenti gravi e spesso mortali. Una Alfa Romeo ha impattato contro un motorino, uno scooter con a bordo un padre di 40 anni ed il figlio di 12. Nell'impatto l'uomo che guidava il ciclomotore ha perso la vita mentre il figlio adesso è in gravi condizioni. Nessun danno grave invece per le due persone a ...

Bianca Guaccero : "Non c'è nessun uomo nella mia vita ma va bene così. Sono davvero serena" : Bianca Guaccero, dopo una stagione televisiva che l'ha vista come protagonista nelle vesti di conduttrice di Detto Fatto, il programma andato in onda su Rai 2, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, si è goduta una meritata vacanza in quel di Formentera, ogni anno, meta estiva ambitissima da vip e non.L'attrice e conduttrice pugliese, per rilassarsi al 100%, ha deciso di staccarsi momentaneamente anche dalla figlia Alice e di condividere la ...

uomo attaccato da un orso resta vivo nella tana che l’animale torni a finirlo : “Sono sopravvissuto bevendo la mia urina” : Una storia incredibile, che arriva dalla Russia. A raccontarla è il Sun. Si tratta della vicenda di Alexander, un Uomo ritrovato nella tana di un orso bruno nella zona di Tuva, una delle ventidue repubbliche russe. L’animale lo ha attaccato, ferendolo brutalmente e lo ha poi portato nella sua tana. Questo stando a quanto riportato dal tabloid britannico. Gli orsi bruni hanno infatti l’abitudine di tenere la preda nascosta agli altri ...

Agguato nella villa comunale : uomo ucciso a colpi da arma da fuoco : Inutile la corsa in ospedale: Vito Griner, 40 anni, è morto per le gravi lesioni riportate. Ferita anche un'altra persona. I...

Roma - bus in fiamme nella notte : un uomo ripreso dalla telecamere Atac appicca il fuoco e fugge : L'azienda di trasporti Romana in una nota conferma: "Un uomo si è introdotto, dal campo nomadi adiacente, nello stabilimento di Magliana, in via Candoni"

Ornella Vanoni : "Un uomo nel letto non lo voglio. Amo vedere Netflix fino all'alba" : Le interviste a Ornella Vanoni non passano mai inosservate. L'ultima è stata rilasciata dalla cantante 83enne a Candida Morvillo del Corriere della Sera, nel corso della quale ha confessato di essere delusa dall'amore: "Da artista, sono felice della vita che ho avuto. Ma dall’amore, sono così delusa che sono sola da vent’anni. A 60, ho preso una di quelle tranvate... Ho confuso la durezza con la forza. Non voglio neanche nominarlo, era arido ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Jurgen Klopp - nella storia con il Liverpool : Continua il nostro classico appuntamenti con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Jurgen Klopp. Inizia la carriera da tecnico sulla panchina del Mainz poi la grande chiamata del Borussia Dortmund che lo lancia in grandi palcoscenici. Diventa un idolo anche dei tifosi per il suo modo di fare, protagonista anche fuori dal campo con interviste che spesso ...

Gli trovano ovuli nella pancia e lo trattengono in aeroporto per ore : ma l’uomo aveva semplicemente mangiato fagioli : È stato trattenuto per alcune ore a Malpensa, prima di essere liberato dai giudici del tribunale di Busto Arsizio. È quanto accaduto a un viaggiatore brasiliano che una volta arrivato nello scalo meneghino è stato fermato alla dogana ed è lì che ha insospettito i finanzieri: l’uomo appariva infatti nervoso, aveva solo un bagaglio a mano, nessuno lo stava aspettando e l’indirizzo che diceva di dover raggiungere non esisteva. Insomma, ...

Brindisi - corpo senza vita di un uomo trovato nella zona industriale : Macabra scoperta questa mattina a Brindisi, precisamente nella zona industriale del comune capoluogo, dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, l'uomo avrebbe un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Al momento le sue generalità non sono state diffuse. Quello che è certo è che il corpo dell'uomo presenta un foro nel petto, segno che è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco. Molto ...

"Io - unico uomo al mondo a salire nella palla dorata di Verrocchio - mi godo la Firenze più bella" : “Ogni giorno salgono sulla Cupola 2.600 turisti: vengono da tutto il mondo per vedere questa bellezza”. Carlo Tacconi è un operaio e parla della Cupola del Brunelleschi della cattedrale di Santa Maria del Fiore, simbolo di Firenze. Un capolavoro mondiale. Ma ad avere accesso alla palla dorata del Verrocchio che la sovrasta, c’è un solo uomo al mondo: lui.A lui solo è concesso di vedere la bellezza ...

Carlo Conti si conferma uomo Rai e non entra nella bagarre compensi : Carlo Conti non ci sta a essere tirato per la giacchetta. Non ci sta a dover entrare di forza in una polemica che non gli appartiene. E soprattutto non ci sta a vedere il suo nome affiancato a quello di Fabio Fazio. Non per mancanza di stima o di professionalità, ci mancherebbe ma perchè lui problemi con il suo contratto non ne ha e ci tiene a riba...