Un uomo di Salvini ha trattato in segreto per ottenere 58 milioni di euro dalla Russia

**Lega : Pd - ‘uomo Salvini traffica con Mosca per avere fondi? ministro in aula’** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Il plenipotenziario di Salvini per gli affari con Mosca pizzicato a trafficare con i russi per ottenere finanziamenti per il suo partito e per influenzare il nostro voto? Caro Salvini vai a Mosca ma prima vieni a spiegare in Parlamento. Altro che prima gli italiani. Prima i russi”. Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli. La vicenda viene riferita da BuzzFeed News. ...

Al-Sarraj vola a Milano per incontrare Salvini - l’uomo forte d'Italia : A Tripoli hanno capito chi è l’uomo forte in Italia. Non alberga a Palazzo Chigi, tanto meno alla Farnesina. Se vuoi ottenere fatti e non chiacchiere, devi bussare alla porta del titolare agli Interni, oltre che ministro degli Esteri e della Difesa di fatto, e anche tutore, di certo sugli affari del Mediterraneo, del premier Conte. È per questo che il premier del Governo di Accordo Nazionale (GNA) libico, Fajyz Al-Sarraj, ha ...

Da Piazza Duomo a La Spezia - torna Zorro contro Salvini : "Porti aperti per chi fugge dalla guerra" : Riccardo Germani, lo stesso che srotolò lo striscione durante il comizio del vicepremier a Milano, ha rindossato la maschera del supereroe su un barchino di fortuna per schierarsi con Carola Rackete

Tommaso Paradiso : "Salvini? Non puoi predicare bacioni e poi fare il bullo. Temo la metà bestiale dell'uomo" : “All’inizio volevamo autoghettizzarci come indie, avevamo gli stivaletti e i pantaloni stretti, frequentavamo certi locali e persone. Le canzoni dovevano essere in un certo modo, i suoni sozzi e lo stile così così. Poi abbiamo capito che volevamo essere liberi”. Nati come gruppo indie, i Thegiornalisti contano adesso milioni di visualizzazioni su YouTube e il bacino del loro pubblico si è allargato e ha ...

Elisa Isoardi - sei mesi dopo la rottura con Matteo Salvini dice : “Un uomo adesso proprio non lo voglio” : “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare”. Sei mesi dopo la fine della sua storia d’amore con il ministro dell’Interno e vicepremier Matto Salvini, Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha confidato come siano cambiate per lei le cose in questo periodo: ...

Lory Del Santo a “I Lunatici” : “Ho incontrato Salvini. E’ un uomo che dà sicurezza. Mancini? Ha provato a sedurmi e…” : Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Lory Del Santo ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita. Uno, in particolar modo, tragico: “L’amore estivo più bello? Quando ho conosciuto un arabo con una barca grandissima. E’ stata un’estate ...

Francesca Cipriani : “Matteo Salvini? E’ vero uomo. Mi ha provocato uno scombussolamento. E non mi ha mai guardato il seno” : “Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano”. A parlare così è Francesca Cipriani che usa queste parole ‘al miele’ per descrivere il suo primo incontro con il ministro Matteo Salvini. La showgirl è intervenuta durante la trasmissione Un giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha raccontato di aver incrociato il leader ...

Matteo Salvini è un vero uomo! L'opinione di Francesca Cipriani : Sono parole di stima assoluta nei confronti di Matteo Salvini, quelle dette da Francesca Cipriani. La showgirl è stat ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, ha raccontato il primo incontro di persona con il leader leghista, avvenuto durante una puntata di Pomeriggio Cinque: «Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano». --Del ministro ...

Francesca Cipriani : «Salvini uomo vero - mi ha scombussolata col suo sguardo» : Parole di stima assoluta nei confronti di Matteo Salvini, quelle spese da Francesca Cipriani. La showgirl, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato il primo incontro di...

Luciana Littizzetto legge l’esilarante lettera d’amore di Marine Le Pen a Salvini : “uomo di pancia - uomo di sostanza” : Nel corso dell’ultima puntata della stagione di Che Tempo che fa di Fazio Fazio, su Rai1, Luciana Littizzetto legge l’esilarante lettera d’amore scritta da Marine Le Pen a Matteo Salvini. Video Rai L'articolo Luciana Littizzetto legge l’esilarante lettera d’amore di Marine Le Pen a Salvini: “uomo di pancia, uomo di sostanza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Papa Francesco : “La politica non semini odio”. Su Salvini : “Mai chiesto incontro”. E promuove Conte : “uomo intelligente” : Durante il suo viaggio di ritorno dalla Romania, dove oggi ha incontrato la comunità Rom locale e presieduto la cerimonia di beatificazione di sette vescovi greco-cattolici vittime del Comunismo, Papa Francesco rilascia ai giornalisti qualche commento sulla situazione politica attuale. Una politica che, dice il Pontefice, non fa il bene della gente “quando semina odio e paure”. A chi gli chiede se si sia davvero rifiutato di ...

Matteo Salvini - la manovra a tradimento della grillina Appendino in Piemonte : come silura il suo uomo : La speranza del Pd Sergio Chiamparino è di recuperare il divario di circa 10 punti che oggi lo dividono dall'altro candidato alla presidenza della Regione Piemonte, il leghista Alberto Cirio, magari sperando in un aiutino dall'esterno. Di certo l'ex sindaco di Torino non ha potuto contare sul sosteg