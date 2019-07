Un Posto al Sole | Gennaro Cuomo volto nuovo della soap opera nel ruolo di Adriano Cipriani

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 luglio 2019 : Vittorio a letto con Anita : Vittorio è andato a letto con Anita e ora, tormentato dai sensi di colpa, non sa se continuare o meno a stare con Alex.

Un Posto al sole anticipazioni : ci siamo - VITTORIO fa l’amore con ANITA : È ormai da settimane che a Un posto al sole la relazione tra VITTORIO Del Bue (Amato D’Auria) e Alex Parisi (Maria Maurigi) viene messa a dura prova da diverse intromissioni, tra cui quella di mamma Assunta (Daria D’Antonio) che sarà anche fastidiosa ma è sicuramente la più innocua… Eh sì. Da una parte ci si è messa Mia (Ludovica Nasti), la sorellina di Alex, che sta attuando tutta una serie di sabotaggi per stressare il ...

Un Posto al sole - spoiler al 19 luglio : Marina scopre che Arturo è malato : Un posto al sole, la soap partenopea che appassiona milioni di italiani, va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì su Raitre. Nelle prossime settimane molti colpi di scena si susseguiranno per gli abitanti di Palazzo Palladini. In particolare, secondo le anticipazioni al 19 luglio, saranno giorni difficili per Diego e Marina. Anticipazioni al 19 luglio: il dolore di Marina Marina ha da poco fatto una nuova conoscenza. Un uomo anziano si è ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntate dal 15 al 19 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019: Patrizio torna a sorpresa, dichiarando di aver finito lo stage. Beatrice annuncia allo studio di aver ricevuto un’offerta di lavoro che intende accettare. Diego è sempre più depresso e si allontana da tutti. Marina prova a creare un legame con l’uomo misterioso. Patrizio è infastidito dalla latitanza del fratello, mentre Beatrice prende ...

Un Posto al sole anticipazioni prossima settimana : Raffaele angosciato per il figlio Diego : Negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana, verrà dato ampio spazio alla storyline di Diego: l'uomo sarà sempre più ossessionato da Beatrice, al punto che potrebbe commettere un gesto insano. Nel frattempo, Raffaele, resosi conto che il figlio maggiore non si fa più sentire, sarà sempre più preoccupato per la sua sorte. Marina farà una terribile scoperta sul conto di Arturo, mentre Ferri, Serena e Filippo potranno finalmente far ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 8 – 12 luglio 2019 : Nina Soldano Anche d’estate Un Posto al Sole non risparmia ai suoi spettatori clamorosi colpi di scena. In primo piano la guerra senza esclusione di colpi in corso ai cantieri tra Alberto (Maurizio Aiello), di nuovo al potere dopo un lungo periodo, e Filippo (Michelangelo Tommaso) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Dopo aver fatto saltare il primo grosso affare con un importante cliente, il perfido Palladini proseguirà ad ostacolare ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 9 luglio 2019 : Vittorio non riesce a dimenticare Anita : Vittorio non riesce a liberarsi del pensiero costante di Anita e la pressione che sua madre Assunta sta facendo a lui e ad Alex, non migliora la situazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 luglio 2019 : Alberto spietato contro Roberto e Filippo : Alberto ha intenzione di giocare sporco contro Roberto e Filippo mentre Vittorio entra in crisi quando sua madre sembra non gradire la presenza di Alex nella sua vita.

Un Posto al Sole - trame al 12 luglio : Beatrice scatena la gelosia di Diego a causa di Aldo : Prosegue, con successo, la programmazione estiva della soap Un posto al Sole. La produzione partenopea (che si godrà un periodo di meritata vacanza solo dal 12 al 23 agosto) non smette di appassionare il numeroso pubblico di Rai 3 che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, segue le vicende dei suoi beniamini. Anche gli episodi che andranno in onda dall'8 al 12 luglio si preannunciano, già dalle trame, ricchi di colpi di scena. In particolare, le ...

Un Posto al sole anticipazioni : FRANCO dà l’addio a CIRO : Parte una nuova settimana a Un posto al sole e sarà l’occasione per chiarire una trama che nella narrazione della soap era rimasta un po’ in sospeso… Durante l’inverno e soprattutto nel corso dei mesi in cui Gaetano Prisco (Fabio De Caro) era tornato a infastidire pesantemente FRANCO (Peppe Zarbo), avevamo ritrovato CIRO (Vincenzo Alfieri), il giovane pugile amico del Boschi. L’uomo era entrato a pie’ sospinto ...

Anticipazioni Un Posto al sole al 19 luglio : Alex e Vittorio tornano da Berlino : Nuove curiosità all'interno della longeva soap opera di Rai tre, "Un posto al sole" ambientata tra le bellezze della città di Napoli. Gli spoiler degli episodi che vanno dal 15 al 19 luglio mettono lo spettatore di fronte a dei colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Patrizio arriverà nella città di Napoli e tale novità sorprenderà i genitori messi al corrente della fine dello stage. Il giovane Giordano renderà felice il padre ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : Marina ha davvero ritrovato suo padre Arturo? : Marina è certa di aver riconosciuto suo padre nel volto del senzatetto che si aggira per casa sua e che ha rubato la cornice.