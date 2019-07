Un ferito a Milano Marittima | 18 a Pescara tra cui una donna incinta | il maltempo si

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Un’ondata disi è abbattuta sull’Italia, causando diversi feriti. A, in provincia di Ravenna unaè è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo. Alcune strade sono state chiuse. A, diciotto persone fino ad ora sono finite in pronto soccorso per le ferite provocate dai chicchi di grandine grandi come arance. In ospedale anche una, con ferite al volto e al capo. I pazienti, apprende l’ANSA in Pronto Soccorso, hanno riportato contusioni e ferite, principalmente al capo, e sono tutti da suturare.Oltre ai feriti, ilha causato danni consistenti. Nel capoluogo adriatico, in particolare, il fenomeno ha danneggiato auto e tetti. A, circa 200 pini secolari sono stati abbattuti da una violenta tromba ...

