Udinese | Tudor annuncia novità per la prossima stagione

Udinese - Tudor rinnova per una stagione : rinnovo Tudor Udinese. La salvezza in casa Udinese è stata raggiunta quasi sul filo di lana, ma nonostante qualche sofferenza di troppo il club ha deciso di guardare alla stagione secondo una linea di continuità. Anche nella prossima stagione sarà così Igor Tudor, che ha guidato la squadra nelle ultime giornate, a sedere sulla panchina […] L'articolo Udinese, Tudor rinnova per una stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Formazioni ufficiali Cagliari-Udinese : le scelte di Maran e Tudor : Formazioni ufficiali Cagliari – Udinese: le scelte di Maran e Tudor Formazioni ufficiali Cagliari Udinese| Tutto pronto per le ultime sei partite di questa 38a giornata di Serie A. I verdetti più importanti si decideranno in questi 90 minuti. In questo caso c’è poco da dire per le due compagini impegnate alla Sardegna Arena: entrambe già salve. Senza troppi indugi andiamo a spulciare quelle che sono le scelte di formazione ...

Panchina Udinese - aumentano le chance di conferma per Tudor : Panchina Udinese – L’Udinese è reduce dal successo davanti al pubblico contro la Spal, tre punti d’oro che hanno permesso di ipotecare la salvezza nel campionato di Serie A, un risultato non scontato considerando le difficoltà incontrate in stagione. Il merito dell’obiettivo raggiunto è anche e soprattutto del tecnico Tudor, subentrato ancora una volta a stagione in corso ha risollevato le sorti della squadra e ha ...

Tudor esalta Rodrigo De Paul : 'Ha fatto quasi la metà dei punti dell'Udinese' : Nella giornata di ieri, l'Udinese ha superato la Spal tra le mura amiche con un sofferto 3-2, nella gara valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. I friulani con questo successo attendono il risultato della sfida Empoli-Torino, che in caso di mancato successo dei toscano garantirebbe la matematica certezza della salvezza alla squadra di Igor Tudor con una giornata d'anticipo. Assist e qualità contro la Spal L'Udinese era chiamata a ...

Udinese - Tudor : “De Paul in lacrime al fischio finale? Non l’ho visto. Se andrà via…” : Vittoria pesante e preziosa. L’Udinese batte la Spal per 3-2 e si avvicina alla salvezza. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico dei friulani Igor Tudor:”De Paul in lacrime dopo il fischio finale? Non l’ho visto. E’ un ragazzo che ha un’ottima mentalità e se andrà via per noi non sarà facile“. Udinese-Spal 3-2, le pagelle di CalcioWeb: Okaka e De Paul super [FOTO] “Se ...

Diretta Frosinone Udinese/ Streaming video DAZN : Tudor verso la salvezza - Serie A - : Diretta Frosinone Udinese Streaming video DAZN: cronaca live della partita che si gioca allo Stirpe nella 36giornata del campionato di Serie A.