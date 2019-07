U&D | l' ex tronista Angela avrebbe ritrovato l' amore accanto al calciatore Bonifazi

Nilufar Addati - ex tronista di U&D - senza veli sui social - lei si difende : 'È arte' : L'ex tronista Nilufar Addati è sempre stata una figura che ha fatto molto discutere, sia all'epoca della sua partecipazione a Uomini e Donne, che dopo quella esperienza. Negli ultimi giorni a far parlare di lei è stata una foto, postata sul suo profilo Instagram, che la ritrae completamente nuda su un balcone di Parigi, dove si trovava per motivi di lavoro. Nella foto la modella di origini persiane si è coperta nei punti più sensibili, senza far ...

U&D - Raselli sul riavvicinamento all'ex tronista : 'Non siate la seconda scelta di nessuno' : In questi giorni si è molto parlato di Giulia Cavaglià e della fine della sua relazione lampo con Manuel Galiano. I due sono usciti dal programma di Maria De Filippi da pochissimo tempo, eppure, la loro storia è già giunta al capolinea. Subito dopo l'ufficializzazione di questa situazione, sul web hanno incominciato a svilupparsi dei rumors molto consistenti. Molti utenti, infatti, hanno sospettato che tra Giulia Cavaglià e la sua non scelta ...

U&D - Deianira Marzano parla di crisi tra l'ex tronista e Galiano : lui l'avrebbe tradita : I fan della coppia formata da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono in apprensione. Alla base dell'allarmismo ci sarebbero le voci di un presunto tradimento dell'ex corteggiatore ai danni della sua fidanzata. A rendere pubblica la notizia ci ha pensato la famosa blogger Deianira Marzano. Giulia e Manuel sono usciti felicemente da Uomini e Donne e fino ad oggi non hanno mai mostrato nessuna crepa all'interno del loro rapporto. Attraverso un video ...

Pamela Prati possibile tronista di U&D - la caporedattrice nega : 'Gli asini volano?' : In questi giorni sul web stanno circolando una serie di notizie molto interessanti inerenti l'ipotetica partecipazione di Pamela Prati in qualità di tronista a Uomini e Donne. A sganciare la bomba è stato il settimanale "Vero". Nel precedente numero, infatti, si era parlato di vedere la showgirl più discussa del momento come nuova tronista. Dopo l'amore fake con Mark Caltagirone, infatti, per lei ci sarebbe potuta essere la possibilità di ...

U&D - lutto per Zelletta : morta la nonna dell'ex tronista - lui la saluta sui social : Andrea Zelletta è uno degli ultimi tronisti del programma televisivo Uomini e Donne. Il ragazzo ha fatto la sua scelta solo da qualche settimana, uscendo dalla trasmissione con la corteggiatrice Natalia Paragoni. I due sembrano essere inseparabili ed essere molto in sintonia. Il pubblico di U&D ha molto apprezzato il percorso del bel pugliese, che si è sempre mostrato vero e sincero nei confronti delle sue corteggiatrici. Tuttavia, solo ...

U&D : Pamela Prati possibile tronista a settembre per trovare l'amore (RUMORS) : C'è un gossip che nelle ultime ore sta facendo molto discutere: pare che Maria De Filippi stia seriamente pensando di affidare il trono di Uomini e Donne al personaggio più chiacchierato di questi mesi. Stiamo parlando di Pamela Prati, la soubrette che ha monopolizzato i media con la storia d'amore con l'inesistente Mark Caltagirone: a quanto pare, la conduttrice Mediaset ambirebbe a trovare un fidanzato in carne ed ossa alla sfortunata ...

Spoiler U&D : Antonio Moriconi possibile tronista - incertezze su Klaudia e Luca : Il programma pomeridiano più seguito di sempre, Uomini e Donne, è ormai andato in ferie. La trasmissione di Maria De Filippi riaprirà i battenti il prossimo settembre, con nuove e sfavillanti avventure. Ad ogni modo, anche se i battenti sono chiusi, i telespettatori non smettono di interessarsi alle dinamiche del programma ed ai vari protagonisti che ne hanno fatto parte. In questi giorni, infatti, molti fan non stanno facendo altro che parlare ...

U&D - l'ex tronista Fabio Colloricchio pubblica il suo primo singolo musicale : Fabio Colloricchio è uno degli ex tronisti di Uomini e Donne. Il ragazzo, divenuto famoso famoso tramite la trasmissione televisiva in questione, è molto amato dal pubblico di Maria De Filippi. I fan hanno acclamato la sua storia d'amore con la corteggiatrice Nicole Mazzocato, finita però dopo 4 anni di fidanzamento. Attualmente il ragazzo si sta cimentando in una nuova avventura televisiva partecipando come concorrente a Supervivientes, la ...

U&D - trono di Andrea : la Paragoni è la scelta del tronista pugliese : La puntata odierna di Uomini e donne è stata dedicata alla scelta di Andrea Zelletta e ha visto il tronista pugliese decidere di uscire dal programma con Natalia Paragoni. L'altra corteggiatrice Klaudia se ne va a mani vuote, non prima di aver fatto un toccante discorso al tronista, con il quale ha vissuto intense emozioni in questi ultimi tre mesi. Sotto una cascata di petali rossi dunque, Natalia e Andrea si sono baciati e abbracciati a lungo, ...

U&D - scelta della Nasti : duro sfogo e lacrime per Luca dopo il 'no' della tronista : Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 la scelta di Angela Nasti, la quale a sorpresa ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Alessio Campoli. L'altro corteggiatore Luca Daffrè ha dovuto fare i conti con il rifiuto della tronista e, sebbene in puntata abbia mantenuto un certo autocontrollo, dietro le quinte del programma di Maria De Filippi il giovane si è lasciato andare ad un amaro sfogo con tanto di lacrime. Il video di quanto ...

U&D - Trono classico : la tronista napoletana sceglie Alessio e non Luca : Oggi 29 maggio è stata trasmessa in diretta su Canale 5 la prima puntata dedicata alle scelte del Trono classico di Uomini e Donne. Contrariamente a quanto pensava la maggior parte del pubblico, la tronista napoletana Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli e non Luca Daffrè, sovvertendo tutti i pronostici. Quest'ultimo è stato 'rifiutato' dopo un soggiorno molto movimentato con la 20enne napoletana. Invece, è stato scelto il corteggiatore romano ...