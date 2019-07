Tuffi | Mondiali 2019 | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 I pass

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Venerdì cominciano idia Gwangju e sarà una tappa fondamentale per inella corsadi Toky0. Andiamo ad analizzare proprio idiall’evento olimpico. PROGRAMMA GARE – In totale sono previste otto gare durante i Giochi Olimpici di4 Individuali: 3 metri uomini e donne, piattaforma uomini e donne 4 Sincro: 3 metri uomini e donne, piattaforma uomini e donne I PARTECIPANTI– In totale sono 136 i partecipantigare olimpiche (68 uomini e 68 donne). – Ogni nazione può portare un massimo di otto atleti e otto atlete. – Otto atleti (4 uomini e 4 donne) del Giappone sono già qualificati di diritto. COME CI SI QUALIFICAGARE INDIVIDUALI (34 partecipanti per gara) – I primi dodici al Mondiale di Gwangju si qualificano per le(coloro ...

Matteo_NFL : RT @gianmilan76: Tuffi, Mondiali 2019: le stelle della manifestazione. La Cina dei teenagers trova pane per i suoi denti. Canada, Gran Bret… - OA_Sport : Tuffi, Mondiali 2019: le stelle della manifestazione. La Cina dei teenagers trova pane per i suoi denti. Canada, Gr… - gianmilan76 : Tuffi, Mondiali 2019: le stelle della manifestazione. La Cina dei teenagers trova pane per i suoi denti. Canada, Gr… -