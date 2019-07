Tuffi grandi altezze | Mondiali 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Idisono ormai alle porte. Dopo le gare in piscina dal 22 al 24 Luglio ci saranno le prove dalle grandecon l’Italia che punta tutto su Alessandro De Rose. Il nativo di Cosenza ha vinto il bronzo nella scorsa rassegna iridata ed in questi anni si è confermato ancora tra i migliori al mondo in Coppa del Mondo e vuole assolutamente ripetersi anche a Gwangju.dalle: il. Date,e tv Ididallesaranno coperti in diretta e in esclusiva da Rai Sport, in streaming su Rai Play e godranno della DIRETTA LIVE testuale su OA Sport. Di seguito ile ildelle gare: 22 luglio ore 04.30-05.45 1° round gara femminile ore 07.00-08.30 Round 1-2 gara maschile 23 luglio ore 05.00-06.15 Gara femminile – Finale 24 luglio ore 05.00-06.30 Gara ...

AstridMune : RT @vitasportivait: #Universiadi2019 | #Napoli2019 ???? BRONZO DAL TRAMPOLINO SINCRO MASCHILE ???? Alessandro Cosoli e Francesco Porco grandi… - fabiopozzo : RT @costacrociere: Ieri sera all'evento #UnTuffoNelBlu, gli atleti di @Napoli2019_ita ospiti su #CostaVictoria hanno incontrato @alex_zec,… - Costa_Press : RT @costacrociere: Ieri sera all'evento #UnTuffoNelBlu, gli atleti di @Napoli2019_ita ospiti su #CostaVictoria hanno incontrato @alex_zec,… -