Tuffi grandi altezze | Alessandro De Rose | “Voglio godermi il Mondiale fino alla finale

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Tuffi sono ormai alle porte. Dopo le gare in piscina dal 22 al 24 Luglio ci saranno le prove dalle grande altezze con l’Italia che punta tutto su Alessandro De Rose. Il nativo di Cosenza ha vinto il bronzo nella scorsa rassegna iridata ed in questi anni si è confermato ancora tra i migliori al mondo in Coppa del Mondo e vuole assolutamente ripetersi anche a Gwangju. Tuffi dalle grandi altezze, Mondiali 2019: il ...

Tuffi - Mondiali 2019 : i giovani italiani in rampa di lancio. Chiara Pellacani una certezza - Riccardo Giovannini alla “prima” tra i grandi : Il talento, la sorpresa, il futuro. La giovane Italia dei Tuffi è pronta a salpare metaforicamente alla volta di Gwangju, in Corea del Sud, dove in realtà si trova già da sabato scorso e aprirà una finestra con vista Tokyo 2020, guardando pure al quadriennio successivo considerando l’età media dei suoi nuovi protagonisti. Solo otto gli atleti convocati per i Mondiali, meno rispetto al recente passato, in attesa di ritrovare ai massimi ...