Tromba d’aria devasta spiaggia | turisti in fuga | lettini rovesciati e alberi abbattuti

Maltempo - Tromba d’aria a Livorno e allagamenti in Toscana : è allerta al Nord : L'Italia continua a essere divisa a metà dal punto di vista meteorologico: al Centro Nord, e soprattutto in Toscana, continua il Maltempo con pioggia e trombe d'aria. allerta soprattutto nel Pisano e a Livorno, allerta gialla anche in Veneto, mentre al Sud continua l'ondata di caldo, con temperature record in Sardegna dove oggi, lunedì 8 luglio, si sfiorano i 41 gradi centigradi.Continua a leggere

E' successo tutto in pochi secondi! Tromba d’aria in Italia - muore una donna : pochi secondi. Un turbinio improvviso senza che nulla lo lasciasse presagire. E il bilancio è stato tragico. Lunedì scorso, nel tardo pomeriggio, una Tromba d’aria si è abbattuta su Parma. Una donna è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite. La donna che ha perso la via si chiamava Elisa Montanarini e aveva ottantanove anni. A quanto ricostruito, l’anziana signora è stata colpita da un ramo caduto per il vento mentre si trovava sotto a ...

