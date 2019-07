Trenta | a navi ordini da ministro competenteSalvini | la Marina farà controlli preventivi

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A fine vertice il leghista non risponde sulla proposta di fare difendere i porti alledella: "A me basta che le forze armate difendano i confini". La collega della Difesa: "Salvini non mi ha chiesto leall'imbocco dei porti". Per Conte il summit "è stato proficuo"

LiaQuartapelle : Ma serve schierare la Marina militare a difesa delle coste italiane per impedire l’arrivo delle navi ONG? Dall’iniz… - Ettore_Rosato : Navi della Marina erano pronte a scortare gli immigrati a Malta ma Salvini non ha mai risposto. Perché gli interess… - Corriere : Trenta: «Senza navi militari sono tornate le ong, avevo avvertito Salvini ma non mi ha ascoltata» -