Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… - _Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena -
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19 : 00 : PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE PER IL SOLO Traffico IN INTERNA FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 18 : 30 : PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE PER IL SOLO Traffico IN INTERNA FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 18 : 00 : Traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il bivio per l’autostrada Roma fiumicino e la Romanina; in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra nomentana e via prenestina. sul tratto urbano della a24 code tra tor cervara ed il raccordo anulare in direzione fuori Roma sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi da tiburtina allo svincolo della a24 ed ancora tra via prenestina ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 17 : 30 : Traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il bivio per l’autostrada Roma fiumicino e la Romanina; in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra nomentana e via prenestina. sul tratto urbano della a24 code tra tor cervara ed il raccordo anulare in direzione fuori Roma sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi da tiburtina allo svincolo della a24 ed ancora tra via prenestina ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 17 : 00 : Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CODE A TRATTI SU VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA DA TOR ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 16 : 30 : Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CODE A TRATTI SU VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA DA TOR ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 15 : 30 : Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CODE A TRATTI SU VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA DA TOR ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 14 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA COLLEGIOVE IN USCITA DA Roma STESSA SITUAZIONE IN LARGO DI VILLA MASSIMO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO NIBBY. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI BRAVETTA VERSO IL CENTRO. PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA DI PORTA LABICANA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 13 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA COLLEGIOVE IN USCITA DA Roma STESSA SITUAZIONE IN LARGO DI VILLA MASSIMO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO NIBBY. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI BRAVETTA VERSO IL CENTRO. PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA DI PORTA LABICANA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANASTASIO II IN PROSSIMITA’ DI VIA AURELIA IN DIREZIONE DI VIA CIPRO. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. STESSA SITUAZIONE IN ZONA GIANICOLENSE , RALLENTAMENTI IN VIA FERDINANDO PALASCIANO IN PROSSIMITA’ DI VIA GIULIA DI GALLESE. TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE ARA ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANASTASIO II IN PROSSIMITA’ DI VIA AURELIA IN DIREZIONE DI VIA CIPRO. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. STESSA SITUAZIONE IN ZONA GIANICOLENSE , RALLENTAMENTI IN VIA FERDINANDO PALASCIANO IN PROSSIMITA’ DI VIA GIULIA DI GALLESE. TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE ARA ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANASTASIO II IN PROSSIMITA’ DI VIA AURELIA IN DIREZIONE DI VIA CIPRO. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. STESSA SITUAZIONE IN ZONA GIANICOLENSE , RALLENTAMENTI IN VIA FERDINANDO PALASCIANO IN PROSSIMITA’ DI VIA GIULIA DI GALLESE. TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE ARA ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 10 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA REGGIO EMILIA IN PROSSIMITA’ DI VIA NIZZA, SIAMO NEL QUARTIERE NOMENTANO . RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 10 : 00 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA REGGIO EMILIA IN PROSSIMITA’ DI VIA NIZZA, SIAMO NEL QUARTIERE NOMENTANO . RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 09 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA REGGIO EMILIA IN PROSSIMITA’ DI VIA NIZZA, SIAMO NEL QUARTIERE NOMENTANO . RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...