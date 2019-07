Traffico Roma del 10-07-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 10-07-2019 ore 16 : 30 : Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CODE A TRATTI SU VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA DA TOR ...

Traffico Roma del 10-07-2019 ore 15 : 30 : Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CODE A TRATTI SU VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA DA TOR ...

Traffico Roma del 10-07-2019 ore 14 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA COLLEGIOVE IN USCITA DA Roma STESSA SITUAZIONE IN LARGO DI VILLA MASSIMO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO NIBBY. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI BRAVETTA VERSO IL CENTRO. PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA DI PORTA LABICANA ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 10-07-2019 ore 13 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA COLLEGIOVE IN USCITA DA Roma STESSA SITUAZIONE IN LARGO DI VILLA MASSIMO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO NIBBY. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI BRAVETTA VERSO IL CENTRO. PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA DI PORTA LABICANA ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 10-07-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANASTASIO II IN PROSSIMITA’ DI VIA AURELIA IN DIREZIONE DI VIA CIPRO. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. STESSA SITUAZIONE IN ZONA GIANICOLENSE , RALLENTAMENTI IN VIA FERDINANDO PALASCIANO IN PROSSIMITA’ DI VIA GIULIA DI GALLESE. TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE ARA ...

Traffico Roma del 10-07-2019 ore 10 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA REGGIO EMILIA IN PROSSIMITA’ DI VIA NIZZA, SIAMO NEL QUARTIERE NOMENTANO . RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Traffico Roma del 10-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. C’E’ MOLTO Traffico SULLA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA MALAGROTTA E LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO CTTA’. CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. E ...

Traffico Roma del 10-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. RALLENTAMENTI SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE Roma. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA ...

