Traffico Roma del 10-07-2019 ore 12 | 30

Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… - Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - Tonycabiddu : RT @mvbrambilla: Mai piu carrozzelle stracolme di turisti trascinate da poveri cavalli nel traffico di Roma, Palermo, Firenze via dicendo.… -
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANASTASIO II IN PROSSIMITA’ DI VIA AURELIA IN DIREZIONE DI VIA CIPRO. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. STESSA SITUAZIONE IN ZONA GIANICOLENSE , RALLENTAMENTI IN VIA FERDINANDO PALASCIANO IN PROSSIMITA’ DI VIA GIULIA DI GALLESE. TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE ARA ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANASTASIO II IN PROSSIMITA’ DI VIA AURELIA IN DIREZIONE DI VIA CIPRO. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. STESSA SITUAZIONE IN ZONA GIANICOLENSE , RALLENTAMENTI IN VIA FERDINANDO PALASCIANO IN PROSSIMITA’ DI VIA GIULIA DI GALLESE. TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE ARA ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 10 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA REGGIO EMILIA IN PROSSIMITA’ DI VIA NIZZA, SIAMO NEL QUARTIERE NOMENTANO . RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 10 : 00 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA REGGIO EMILIA IN PROSSIMITA’ DI VIA NIZZA, SIAMO NEL QUARTIERE NOMENTANO . RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 09 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA REGGIO EMILIA IN PROSSIMITA’ DI VIA NIZZA, SIAMO NEL QUARTIERE NOMENTANO . RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA TARANTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. C’E’ MOLTO Traffico SULLA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA MALAGROTTA E LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO CTTA’. CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. E ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. C’E’ MOLTO Traffico SULLA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA MALAGROTTA E LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO CTTA’. CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. E ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. RALLENTAMENTI SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE Roma. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. RALLENTAMENTI SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE Roma. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 20 : 00 : C’è ANCORA Traffico SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E POI RALLENTAMENTI E CODE TRA nomentana E BIVIO PER LA A24, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA FILE TRA via della magliana E la via ostiense e poi RALLENTAMENTI tra via laurentina e APPIA TAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO BREVI CODE ALL’ALTEZZA DEL GRA, VERSO L’EUR RIAPERTA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 20 : 00 : C’è ANCORA Traffico SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E POI RALLENTAMENTI E CODE TRA nomentana E BIVIO PER LA A24, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA FILE TRA via della magliana E la via ostiense e poi RALLENTAMENTI tra via laurentina e APPIA TAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO BREVI CODE ALL’ALTEZZA DEL GRA, VERSO L’EUR RIAPERTA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 19 : 30 : C’è ANCORA Traffico SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E POI RALLENTAMENTI E CODE TRA nomentana E BIVIO PER LA A24, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA FILE TRA via della magliana E la via ostiense e poi RALLENTAMENTI tra via laurentina e APPIA TAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO BREVI CODE ALL’ALTEZZA DEL GRA, VERSO L’EUR RIAPERTA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA nomentana E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA via della magliana E la via ostiense LA e poi tra via laurentina e RomaNINA MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI STA’ PROVVEDENSO ALLA RIMOZIONE DI UN ALBERO PERICOLANTE. PROBLEMI PER LAVORI SU VIA ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA nomentana E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA via della magliana E la via ostiense LA e poi tra via laurentina e RomaNINA MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI STA’ PROVVEDENSO ALLA RIMOZIONE DI UN ALBERO PERICOLANTE. PROBLEMI PER LAVORI SU VIA ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI STA’ PROVVEDENDO ALLA RIMOZIONE DI UN ALBERO PERICOLANTE, INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE INCIDENTE SU VIA LAURENTINA POCO DOPO IL ...