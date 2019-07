Traffico Roma del 10-07-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 10-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. RALLENTAMENTI SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE Roma. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA ...

Traffico Roma del 09-07-2019 ore 20 : 00 : C’è ANCORA Traffico SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E POI RALLENTAMENTI E CODE TRA nomentana E BIVIO PER LA A24, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA FILE TRA via della magliana E la via ostiense e poi RALLENTAMENTI tra via laurentina e APPIA TAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO BREVI CODE ALL’ALTEZZA DEL GRA, VERSO L’EUR RIAPERTA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ...

Traffico Roma del 09-07-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA nomentana E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA via della magliana E la via ostiense LA e poi tra via laurentina e RomaNINA MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI STA’ PROVVEDENSO ALLA RIMOZIONE DI UN ALBERO PERICOLANTE. PROBLEMI PER LAVORI SU VIA ...

Traffico Roma del 09-07-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI STA’ PROVVEDENDO ALLA RIMOZIONE DI UN ALBERO PERICOLANTE, INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE INCIDENTE SU VIA LAURENTINA POCO DOPO IL ...

Traffico Roma del 09-07-2019 ore 17 : 00 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ARDEATINA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ROSA GUARNIERI E PIAZZA ELIO RUFINO IN DIREZIONE CENTRO AL QUARTIERE OSTIENSE Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE IN VIA DEL PORTO FLUVIALE ALL’ALTEZZA DI PONTE DELL’INDUSTRIA IN USCITA DA Roma CODE PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA, TRA VIA DEI ...

Traffico Roma del 09-07-2019 ore 14 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL POLICLINICO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE ROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. SI VIAGGIA A RILENTO A SEGUITO DI UN CANTIERE SULLA VIA CASILINA TRA VIA DI TOR PIGNATTARA E VIA ...

Panico e Traffico bloccato a Roma : guida turistica minaccia di buttarsi dal Colosseo - salvato : Panico e traffico bloccato al Colosseo dove un uomo, una guida turistica, ha protestato arrampicato al monumento. In via dei Fori Imperiali presenti poliziotti, carabinieri, un’ambulanza e i vigili del fuoco con l’autoscala. Le forze dell’ordine hanno tentato a lungo di convincerlo a scendere, finché l’uomo non ha deciso di desistere. L'articolo Panico e traffico bloccato a Roma: guida turistica minaccia di buttarsi dal ...