Tour de France – Matteo Trentin alza le mani | “Sagan era senza dubbio il favorito | ci ha

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il corridore della Mitchelton-Scott ha parlato dopo la quinta tappa delde, chiusa al terzo posto Niente da fare pernella quinta tappa delde, ad imporsi è Peter Sagan al termine di una volata perfetta, chiusa davanti al belga Van Aert. Delusione e rammarico per il corridore della Mitchelton-Scott a fine tappa, stati d’animo espressi ai microfoni di Raisport: “è risaputo come Peter Sagan su questi arrivi sia il. Ci ha anticipato tutti, niente da dire. Il gruppo ha controllato le fughe di giornata, non è arrivata proprio come mi aspettavo. Donon è una tappa a me congeniale, vivo alla giornata: mi salverò le gambe per dopodo. Sono stato protagonista fin qui, ma non ho ancora vinto. Sarebbe bello farlo, piuttosto che collezionare continui piazzamenti“.L'articolodele ...

