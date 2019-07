Tour de France 2019 | Sonny Colbrelli | “Sono deluso | avevo la gamba Preferisco vincere

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo la quinta tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Julian Alaphilippe resta in maglia gialla al termine della quinta tappa del Tour de France 2019. Il Francese mantiene la leadership della classifica generale, mentre Peter Sagan, con la vittoria odierna, allunga in quella a punti, rafforzando la maglia verde. Tim Wellens e Wout van Aert restano invece rispettivamente in maglia a pois e in quella bianca. Di seguito tutte le classifiche aggiornate dopo la quinta tappa del Tour de France ...

Classifica Tour de France 2019 - quinta tappa : Alaphilippe rimane in giallo - Nibali a 21” da Bernal. Domani arrivo in salita : Julian Alaphilippe conserva la maglia gialla al termine della quinta tappa del Tour de France 2019, la frazione movimentata con arrivo a Colmar non ha stravolto la Classifica generale della Grande Boucle e i distacchi tra i big sono rimasti invariati. Il transalpino della Deceuninck-Quick Step si presenterà con il simbolo del primato alla tappa di Domani che prevede il primo arrivo in salita (a La Planche des Belles Filles), Egan Bernal conserva ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della quinta tappa Saint-Dié-des-Vosges-Colmar : sprint vincente di Peter Sagan - battuti van Aert e Trentin : Peter Sagan vince la quinta tappa del Tour de France 2019, 175,5 km da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar. Il 29enne slovacco della BORA-Hansgrohe, con la maglia verde, si impone nettamente nella volata ristretta, battendo il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) e il campione europeo Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), mentre il Francese Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step) resta saldamente in maglia gialla. Di seguito il risultato, la ...

Tour de France 2019 - risultato quinta tappa : Peter Sagan torna a dominare in volata. Terzo Matteo Trentin : Una quinta frazione molto particolare e spettacolare quella odierna di 175,5 chilometri da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar, con quattro GPM da affrontare, per il Tour de France 2019. I velocisti puri non hanno retto il ritmo alto del plotone: è stato sprint, ma molto ristretto. tappa perfetta per Peter Sagan e lo slovacco, pluri campione del mondo, non poteva perdere l’occasione: un vero e proprio dominio per l’uomo della ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Kruijswijk in testa - Bernal a 15” - bene Nibali. Domani primo arrivo in salita : Steven Kruijswijk si conferma il migliore in classifica generale tra i favoriti per la conquista del Tour de France 2019, l’olandese conserva 15 secondi di vantaggio su Egan Bernal al termine della quinta tappa della Grande Boucle. Domani si incomincerà a fare sul serio col primo arrivo in salita a La Planche des Belles Filles, il capitano della Jumbo-Visma e l’alfiere del Team Ineos sono davanti a tutti ma rimangono in scia Geraint ...

Sesta tappa Tour de France 2019 : percorso - altimetria e diretta tv : Sesta tappa Tour de France 2019: percorso, altimetria e diretta tv Continua l’imperdibile appuntamento con il Tour de France 2019. Il percorso della 106a edizione della Grand Boucle Francese si snoda su una distanza di 3.460 km totali, che partono in Belgio da Bruxelles il 6 luglio e arrivano agli Champs Elysees a Parigi il 28 dello stesso mese. Si tratta ovviamente di tre settimane molto dure, in mezzo alle quali i corridori avranno ...

Tour de France – Sagan show sul traguardo di Colmar : splendida vittoria dello slovacco nella 5ª tappa : Peter Sagan trionfa sul traguardo di Colmar: prima vittoria per lo slovacco nell’edizione 2019 del Tour de France Ancora un finale per velocisti al Tour de France: dopo la fantastica vittoria di ieri a Nancy di Elia Viviani, oggi ad avere la meglio al termine della battaglia è stato Peter Sagan. Lo slovacco della Bora ha conquistato il suo primo successo di tappa all’edizione 2019 della Grande Boucle, alzando al cielo le ...

Tour de France - Pierre Luc Perichon finisce contro uno spartitraffico (VIDEO) : Le prime tappe del Tour de France sono sempre state caratterizzate da cadute ed incidenti a ripetizione. Anche con un numero ridotto di corridori, passati dalla scorsa edizione da 198 a 176, il trend non è cambiato molto. La voglia di lasciare un segno nella corsa più importante del mondo, il nervosismo, la lotta per tenere le prime posizioni, ma anche semplicemente qualche attimo di distrazione hanno provocato anche quest’anno tante cadute. Una ...

Tour de France 2019 - la tappa di domani : Mulhouse-La Planche des Belles Filles. Altimetria - programma - orari e tv. Arrivo in salita tremendo : Dopo una partenza sicuramente spettacolare ma non particolarmente significativa per la classifica generale, il Tour de France 2019 si appresta a vivere la prima vera giornata dedicata ai grandi favoriti della vigilia. La sesta frazione porterà infatti il gruppo da Mulhouse a La Planche des Belles Filles (160.5 km), una delle salite più iconiche della Grande Boucle, con un tracciato decisamente selettivo che comincerà a delineare gli equilibri ...

