Tour de France 2019 | Paolo Slongo su Nibali | “Domani capiremo se fare classifica o

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Cresce l’attesa per la sesta tappa delde, domani andrà in scena una frazione cruciale alla Grande Boucle con il primo arrivo in salita a La Planche des Belles Filles. La durissima giornata sui Vosgi stravolgerà lagenerale e darà le prime risposte importanti riguardo alle condizioni fisiche dei vari pretendenti al successo conclusivo, la lotta per la maglia gialla si infiammerà in montagna e su questo traguardo tradizionalechi sono i reali favoriti per la conquista del simbolo del primato. Sarà una giornata cruciale anche per Vincenzoche si è presentato aldecon tanti punti interrogativi, lo Squalo è reduce dal secondo posto al Giro d’Italia e non è pienamente consapevole del suo stato di forma: a La Planche des Belles Filles, dove si impose nel 2014 quando poi salì sul gradino più alto del podio a Parigi, cercherà ...

Coninews : SEI GRANDE ELIA!!! ??????? A Nancy con una volata da manuale @eliaviviani trionfa nella quarta tappa del Tour de Fra… - Eurosport_IT : ESULTA SAGANNNNNNN! ?????? La 5^tappa va alla Maglia Verde che ottiene la 12esima vittoria in carriera al Tour de Fr… - Eurosport_IT : Sono soltanto 18 i corridori in attività che hanno vinto almeno una tappa in tutti i Grandi Giri: tra questi, c'è a… -