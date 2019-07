Tour de France 2019 | la tappa di oggi Saint-Dié-des-Vosges-Colmar | percorso | favoriti e

LIVE Tour de France 2019 - Saint Dié des Vosges-Colmar in DIRETTA : una piccola Liegi - Alaphilippe e Matthews favoriti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA QUINTA TAPPA Percorso, altimetria e favoriti della quinta tappa – La cronaca della quarta tappa – Le pagelle della quarta tappa – La classifica generale del Tour de France 2019 – Tutte le puntate della “Fagiané di Magrini” Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2019, una frazione particolarmente intrigante dal finale movimentato e ...

Tour de France 2019 - quinta tappa Saint-Dié-des-Vosges-Colmar : percorso - favoriti e altimetria. Ultimi 70 km per uomini da classiche : Oggi (mercoledì 10 luglio) si correrà la quinta tappa del Tour de France 2019, 175,5 km da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar. Un finale duro e insidioso, che potrà esaltare i corridori da classiche, mentre gli uomini di classifica dovranno stare particolarmente attenti per evitare di perdere secondi preziosi. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della quinta tappa del Tour de France 2019. percorso Dopo la partenza la ...

Tour de France 2019 : Elia Viviani torna re delle volate davanti a tutti i big Mondiali. Ma il futuro con la Deceuninck Quick-Step è incerto : Ben ventiquattro vittorie nel giro di due anni in maglia Quick-Step. Non c’era bisogno di una conferma per capire a che livello è arrivato Elia Viviani nelle volate. Oggi però l’ex campione d’Italia ha voluto mettere la firma, per la prima volta, sul Tour de France: dopo aver conquistato tappe a Giro d’Italia e Vuelta di Spagna, il velocista di Isola della Scala è riuscito ad andare a segno anche alla Grande Boucle, ...

VIDEO Tour de France 2019 : la perfetta volata di Elia Viviani. Trionfo azzurro nella quarta tappa : Prima vittoria italiana al Tour de France 2019 e a conquistarla è stato un perfetto Elia Viviani. Il corridore veronese si è imposto nella quarta tappa sul traguardo di Nancy, centrando il successo con una volata di grande potenza e classe. Un lavoro perfetto della Deceuninck-QuickStep, con Michael Mørkøv e Maximiliano Richeze bravissimi nel tirare la volata a Viviani, che ha battuto Alexander Kristoff (UAE Emirates) e Caleb Ewan (Lotto Soudal). ...

