Torino | ok Uefa al Moccagatta ma con capienza a 4000 spettatori

Milan - attesa sentenza Tas su Europa League/ Accordo con Uefa? Roma e Torino ... : Milan , ancora non c'è l' Accordo con l'Uefa: partecipazione all' Europa League in bilico. Il Tas non si pronuncia: il bivio posto da Nyon.

Milan - l’intesa con l’Uefa è vicina : “Per evitare più sanzioni rinuncerà all’Europa League”. Al suo posto andrebbe il Torino : Rinunciare per quest’anno a giocare l’Europa League e in cambio avere più tempo per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, evitando così il rischio di una sanzione per ogni triennio in cui non è stato raggiunto il pareggio di bilancio. Queste sono le basi dell’accordo tra il Milan e l’Uefa, secondo quanto racconta il Corriere della Sera: un’intesa da raggiungere entro il 14 agosto prossimo, data in cui il ...