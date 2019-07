Testimoni della persecuzione

La Testimonianza della donna yazida contro la foreign fighter tedesca : Nel processo alla presunta foreign fighter tedesca ventottenne Jennifer W. a Monaco di Baviera, da giovedì 4 luglio ha iniziato a testimoniare Nora T., yazida, ex schiava dell’Isis e madre della bambina di 5 anni che secondo l’atto d’accusa sarebbe stata lasciata morire incatenata al sole dall’imput

"Non lasceremo Carola da sola". I 'parlamentari della Sea Watch' pronti a Testimoniare : Non la lasceremo sola”, “non bisogna abbandonarla”. Se sono solo promesse lo diranno i fatti. Il giorno dopo lo sbarco della Sea Watch 3 a Lampedusa, bloccata per diciassette giorni al largo dell’isola, una parte della politica si dice disposta a supportare la comandante. Ora che tutto è compiuto, la nave della Ong approdata e sequestrata, i quarantadue passeggeri finalmente in salvo, per Carola Rackete si ...

Omicidio Renata Rapposelli - la Testimonianza choc della figlia : “E se Simone t’ammazza?” : "E se ti ammazza? Le chiesi, ma lei mi disse che non aveva paura". Qualche tempo dopo questo scambio di battute con sua figlia Maria Chiara Santoleri, Renata Rapposelli è stata trovata morta in una scarpata a Tolentino, nelle Marche. La testimonianza è stata ascoltata al processo a carico di Simone Santoleri e suo padre Pino, rispettivamente figlio ed ex marito della vittima.Continua a leggere

Domani lutto cittadino a Positano : “Zeffirelli Testimonial della Costiera Amalfitana nel mondo” : “Franco Zeffirelli è stato per anni il testimonial della Costiera Amalfitana del mondo, dei suoi profumi, dei suoi colori, dei suoi panorami, della sua genuinità tipica di questa gente che ama i rapporti umani. Zeffirelli ha impersonificato il mito della Costiera portando nei suoi 35 anni di permanenza tutto il jet set mondiale del Cinema. E’ in Costiera Amalfitana lo storico incontro con la Maria Callas, mentre Cocò Chanel gli donò ...

Giallo Torvaianica - il compagno della donna : "Ero al lavoro - ho 3 Testimoni" : I cadaveri carbonizzati in un'auto sarebbero quelli di Maria Corazza, 46enne madre di una bimba e di Domenico Raco, amico di famiglia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma gli inquirenti sembrano puntare al movente sentimentale.

Non è l'arena - la straziante Testimonianza della sorella di Iman Fadil in lacrime : "Giletti - grazie" : A Non è l'arena di Massimo Giletti su La7, nella puntata di domenica 9 giugno, si parla ancora della morte di Imane Fadil. Ospite in collegamento la sorella della ragazza marocchina morta in circostanze misteriose, Fatima Fadil, la quale rilancia i sospetti: "Qualcuno la ha minacciata, questo sì. E

Marco Carta - l'addetto alle sicurezza della Rinascente lo inchioda : una pesantissima Testimonianza : Dopo le accuse di furto per Marco Carta arriva la testimonianza di un responsabile della sicurezza della Rinascente. Come è oramai noto nella giornata di venerdì, il cantante insieme a una donna, Fabiana Muscas, è stato arrestato per furto aggravato (6 magliette da 1.200 euro). Dopo la mancata conva

Lo Squartatore di Hollywood! Ashton Kutcher Testimonia al processo per l'omicidio della sua ex : Ashton Kutcher è stato chiamato a testimoniare per il brutale assassino di una ragazza che frequentava nel 2001: ecco cosa ha raccontato. Alla sbarra c’è Michael Gargiulo, 43 anni, arrestato nel 2008 e accusato dell’omicidio di tre donne - tra cui Ashley Ellerin, uccisa nella notte del 22 febbraio 2001 - e per il tentato omicidio di un’ulteriore donna. Gargiulo, che si è dichiarato non colpevole, è stato soprannominato dalla stampa "Hollywood ...

“Non è stato un incidente” : le nuove rivelazioni di una coppia di Testimoni della morte della principessa Diana : “Ricordiamo ancora chiaramente quanto è accaduto quella notte e viviamo ancora nella paura a causa di ciò che abbiamo visto e di ciò che ci è stato detto”. A rivelarlo in un’intervista al tabloid britannico Daily Express sono stati Robin e Jack Fireston, una coppia che la notte del 31 agosto del 1997 assistette all’incidente nel tunnel dell’Alma di Parigi in cui perse la vita la principessa Diana e con lei il ...