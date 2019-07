Terremoto : Conte - ‘più rapidi su ricostruzione beni culturali - avanti su 600 chiese’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Procedure più rapide e semplificate per la ricostruzione dei beni culturali e delle chiese delle zone terremotate del Centro Italia. è stata approvata questa mattina, nel corso della cabina di regia che si è riunita a Rieti con il commissario straordinario Farabollini, l’ordinanza attuativa per il ripristino degli edifici di culto. Un impegno che avevo preso personalmente, lo scorso mese, ...

Terremoto - il premier Conte : “possiamo fare di più per la ricostruzione - per l’Italia scienza dei fenomeni atmosferici sarà pilastro” : “Nei territori che hanno subito le ferite del Terremoto viaggio spesso, voglio testimoniare l’attenzione del Governo per queste zone“. L’ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivato a Teramo per partecipare al Forum internazionale del Gran Sassoorganizzato dalla Curia e dall’Universita’. “Abbiamo inserito delle norme da ultimo nel decreto sblocca-cantieri che ormai e’ legge. ...

Terremoto - Conte : ricostruzione - no indugi : 13.31 "L'opera di ricostruzione, dopo i mesi dell'emergenza, è certamente lunga e complessa" ma "non possiamo permetterci di indugiare oltre". Così il premier Conte parlando, al Forum del Gran Sasso a Teramo, della ricostruzione delle zone colpite dal Terremoto. "Non è più tollerabile-spiega-procedere a ritmi che risultano oggettivamente incompatibili" con l'esigenza di dare a chi abita qui il diritto a "recuperare un'esistenza normale". E ...

Terremoto Centro Italia - Conte nella sede Cei : “A breve ordinanza sulle chiese” : Nel volgere di una decina di giorni sara’ approvata l’ordinanza attuativa per il secondo piano di ristrutturazione dei beni culturali delle zone terremotate: l’ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipando oggi presso la sede della Cei a una riunione con i Vescovi delle diocesi terremotate del Centro Italia. L’ordinanza, si legge in una nota, ha una copertura di 300 milioni di euro; ...

Il match tra Conte e Salvini dopo il Terremoto elettorale : Ma quanto conta davvero oggi Conte? Il premier si ritiene a tutti gli effetti ancora “il garante del rispetto e dell'attuazione del contratto”. Ma è davvero così dopo il ribaltone elettorale? Eppure, “il primo a sostenere che il governo va avanti solo se mantiene gli impegni è il sottoscritto - dice in serata mentre sta per lasciare Bruxelles, dove ha partecipato al vertice informale dei capi di Stato e di governo dopo il voto - Ed è bene che ...

Terremoto - Conte : “Valutiamo la situazione post sisma” : “Siamo qui per valutare come procedono i lavori, consapevoli che ci sono delle comunita’ che soffrono e che ancora non individuano una prospettiva concreata e reale di vedersi restituita quella vita quotidiana che si e’ persa col Terremoto”: lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Norcia in occasione dell’incontro con i sindaci e gli amministratori dei territori colpiti dal sisma del 2016. ...