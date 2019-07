Tennistavolo | Universiadi 2019 | Chiara Colantoni si ferma agli ottavi del singolare

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Chiara Colantoni agli ottavi nel singolare femminile : Assegnate le prime medaglie del Tennistavolo alle Universiadi: nel doppio misto oro ed argento alla Cina rispettivamente con Yu Ziyang / Wang Yidi e Zhao Zihao / Fan Siqi, mentre i bronzi, assegnati già dopo le semifinali di ieri, vanno a Liao Chen-Ting / Su Pei-Ling (Cina Taipei) e Sadi Ismailov / Yana Noskova (Russia). Per quanto concerne l’Italia, resta in corsa soltanto Chiara Colantoni nel singolare femminile: la numero 11 del ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : tra i doppi azzurri Chiara Colantoni e Le Thi Hong Loan raggiungono gli ottavi : Scattati i tabelloni dei doppi del Tennistavolo alle Universiadi: nel torneo misto Alessandro Di Marino e Chiara Colantoni si fermano agli ottavi, mentre Alessandro Guarnieri e Le Thi Hong Loan vengono eliminati ai sedicesimi. Nel torneo maschile fuori ai sedicesimi Alessandro Di Marino e Maurizio Massarelli, mentre nel femminile supera i due turni odierni e va agli ottavi di domani pomeriggio la coppia azzurra formata da Chiara Colantoni e Le ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Cina in finale in entrambi i tabelloni - Giappone e Cina Taipei le rivali : Designate le finaliste dei tabelloni a squadre del Tennistavolo alle Universiadi: la Cina domina la scena continuando a maCinare vittorie per 3-0. Nel tabellone maschile la seconda finalista è Cina Taipei, mentre in quello femminile è il Giappone. Domani le finalissime, poi spazio ai tabelloni individuali. Tennistavolo MASCHILE Semifinali Cina-Germania 3-0 Cina Taipei-Giappone 3-1 Quarti di finale Cina-Hong Kong 3-0 Svezia-Germania 2-3 Cina ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Italia eliminata con gli ottavi sia con le donne che con gli uomini : Dopo aver passato la prima fase a gironi come seconda del proprio raggruppamento sia al maschile che al femminile, si ferma agli ottavi di finale in entrambi i tabelloni la corsa dell’Italia del Tennistavolo alle Universiadi: uomini battuti per 0-3 dalla Russia, donne fermate con lo stesso punteggio dalla Romania. Tennistavolo MASCHILE ottavi di finale Cina-Polonia 3-0 Cile-Hong Kong 0-3 Francia-Svezia 2-3 Germania-Corea del Sud 3-0 Cina ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : riscatto azzurro. Italia vittoriosa sia con gli uomini che con le donne : Conclusa la fase a gironi dei tornei a squadre del Tennistavolo alle Universiadi: odierno riscatto per l’Italia, vince sia la Nazionale femminile, che batte 3-0 gli USA, sia la Nazionale maschile, che ha la meglio per 3-0 sull’Australia. In entrambi i casi la formazione Italiana centra il secondo posto nel girone. Nel pomeriggio gli ottavi: tra le donne Italia-Romania, tra gli uomini Italia-Russia. Di seguito tutti i risultanti ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Italia sconfitta all’esordio sia tra gli uomini che tra le donne : Sono iniziate le competizioni del Tennistavolo alle Universiadi: sconfitte all’esordio sia la Nazionale femminile, che cede 0-3 al Giappone, sia la Nazionale maschile sconfitta 0-3 dalla Cina. Di seguito tutti i risultanti odierni: Tennistavolo MASCHILE Gruppo 1 Risultati Cina-Italia 3-0 Cina-Australia 3-0 Classifica Cina 4 Italia 1 Australia 1 Gruppo 2 Risultati Giappone-Svizzera 3-0 Giappone-Polonia 3-0 Classifica Giappone 4 Svizzera ...