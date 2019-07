Taylor Mega senza limiti | si immerge nella fontana del castello di Milano

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Francesca Galici Dopo i Senza veli e le provocazioni,si spinge ancora oltre e fa il bagno in una delle fontane più note e importanti di, quella davanti alSforzeco in pieno centro cittadino e lo fa in tenuta balneare Se fino a ora è valso il detto “farne una più di Bertoldo”, a partire da quest'anno sarà valido anche il detto “farne una più di.” La sexy influencer trentina è scatenata un questa estate infuocata e non passa giorno che non faccia parlare di sé per le sue gesta puntualmente documentate sui social. Oggi ha deciso che la sua giornata sarebbe stata scandita dalle decisioni prese dai suoi milioni di follower. Prima la colazione e poi il look, infatti, sono stati indicati all'influencer tramite sondaggi, che hanno quindi stabilito che la modella dovesse uscire di casa con un costume da bagno bianco, micro-shorts e un paio ...

