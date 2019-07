Taekwondo | Universiadi 2019 | Antonio Flecca conquista il bronzo nei -58 kg | prima

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel Taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Tra poco atletica e nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17:15 CALCIO – Aggiornamento torneo femminile: Italia-Cina 0-0 e Corea del Nord-Irlanda 0-0. 17:00 CALCIO – Iniziate la semifinale 5°-8° posto femminile tra Italia e Cina e la partita tra Corea del Nord e Irlanda che decreterà la prima finalista del torneo donne. 16:44 PALLAnuoto – Terminato anche il secondo quarto maschile: USA-Croazia ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Bronzo per Flecca nel Taekwondo! Bene gli azzurri nel nuoto - prosegue la scalata nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 16:31 TEAKWONDO – Bronzo per Antonio Flecca! L’italiano perde la semifinale 10-11 contro Tumenbayar Molom. 16:27 ARCO – Nulla da fare, l’australiana Maxworthy batte l’azzurra 6-2 grazie al successo nel quarto round per 26-25. 16:21 ARCO – Reazione di Rebagliati che riapre la sfida vincendo il terzo round 25-24. 16:16 ARCO ...

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati live 10 luglio : Flecca in semifinale nel Taekwondo : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi mercoledi 10 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca in semifinale nel Taekwondo - fuori Rotolo. Bene gli azzurri nel nuoto - prosegue la scalata nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 14.25 taekwondo – Categoria -58kg uomini: quasi nello stesso istante però termina anche il match di Antonio Flecca che va in semifinale! 18-16 contro il giapponese Seiya Higashijima. 14.20 taekwondo – Categoria -67kg donne: Daniela Rotolo non supera i quarti di finale, arrendendosi al Golden Round contro Yu-Kuan Chuang (TPE) dopo il 3-3 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Bene l’Italia nel Taekwondo e nel nuoto. Prosegue la scalata nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 14.10 ARCO – Tra poco il via del ricurvo maschile, Matteo Santi se la vedrà nei 32esimi di finale contro il coreano Yubin Nam 13.55 TENNIS – A breve scenderanno in campo anche la filippina Hanna Geline Dela Cruz contro l’argentina Rocio Merlo, ottavi di finale del torneo femminile. 13.47 PALLANUOTO – Per il torneo maschile invece la sfida ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : Roberto Botta e Simone Crescenzi eliminati agli ottavi di finale - sconfitta al primo turno per Federica Rocca : Dopo le prime due giornate interamente dedicate alle Poomsae, è cominciato il programma del combattimento per il Taekwondo alle Universiadi di Napoli 2019. La spedizione italiana si presentava all’appuntamento con ambizioni importanti, ma la sfortuna ha penalizzato ancora una volta il cammino degli azzurri rendendo davvero complesso puntare alla zona medaglie. Le occasioni per un immediato riscatto non mancheranno e il gruppo guidato dal ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. ORO per Chiara Di Marziantonio nello skeet! Fiorettisti e sciabolatrici in finale - pistola mista di bronzo! Ok Crescenzi nel Taekwondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.45 SCHERMA – E’ finale anche per l’Italia della sciabola femminile! Le azzurre hanno sconfitto 45-34 la Gran Bretagna nei quarti e 45-33 la Russia nelle semifinali. Così le finali: 1. posto Italia-Francia, 3. posto: Russia-Corea 15.44 TIRO A VOLO – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PER Chiara DI Marziantonio!!! 55/60 per lei contro il ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Fiorettisti per l’oro - pistola mista di bronzo! Ok Crescenzi nel Taekwondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 14.50 TIRO A VOLO – Alle ore 15.00 scatterà la finale dello skeet femminile con la nostra Chiara Di Marziantonio pronta per sfidare Amankova (Cze), Imprasertslik (Tha), Kravchenko (Kaz), Orihara (Gia) e Mancikova (Cze) 14.45 VOLLEY – Hanno preso il via Giappone-Germania, quarto di finale del torneo femminile e USA-Ucraina (per il 9-16° posto). Nel ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : Elena Blundo e Umberto Pastore si fermano in semifinale nell’individuale poomsae : La prima giornata del programma di Taekwondo alle Universiadi di Napoli 2019 è stata dedicata interamente alle poomsae e ha visto andare in scena la gara individuale maschile e femminile. Duello appassionante nel medagliere provvisorio della specialità tra Stati Uniti (un oro ed un argento) e Corea del Sud (un oro ed un bronzo), mentre gli azzurri impegnati hanno ben figurato raggiungendo entrambi la semifinale e fermandosi ad un passo dalla ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia. 17 azzurri in gara - ci sono Daniela Rotolo e Roberto Botta : Saranno 17 gli azzurri in gara nel Taekwondo alle Universiadi 2019 di Napoli. Dal 7 al 13 luglio al Palazzetto dello Sport di Casoria tanti big del circuito internazionale si sfideranno oltre che nei classici combattimenti, con sei categorie di peso al maschile e altrettante al femminile, anche nella specialità del poomsae e freestyle, con gare individuali, a squadre e miste. Tra i convocati troviamo diversi big del nostro movimento, come ...