Svelate le cause della morte di Cameron Boyce | la famiglia della star di Disney Channel

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Sono passati diversi giorni dalladie per la prima volta la suarompe il silenzio. La giovane, volto noto di, è tragicamente scomparso all'età di vent'anni, lasciando dietro di sé un gran vuoto soprattutto tra i suoi fan.In una nota pubblicata dal magazine People, ladiaveva rivelato che il ragazzo era morto durante il sonno in seguito a un problema respiratorio, frutto di una condizione medica per la quale era in cura. Giorni dopo si scopre che l'attore soffriva di epilessia."Stiamo ancora cercando di affrontare questo momento estremamente straziante e continuiamo a chiedere un po' di privacy per far sì che lae tutti coloro che lo conoscevano e lo amassero possano piangere per la sua perdita e organizzare il suo funerale - che di per sé , è angosciante", così si legge nella nota su People.Il ...

