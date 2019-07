retemeteoamatori

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La città dinelè stata interessata da una violenta grandinata, con evidenti danni. Come il resto d’Italiaè ovviamente reduce da una ondata di calore storica che ha permesso un accumulo di calore e umidità nei bassi strati non indifferente: Grandine di grosse dimensioni pervenuta adGrandine di grosse dimensioni pervenuta adLa situazione sinottica a larga scala descrive, oltre all’infiltrazione di aria più fredda e più secca in quota, l’instaurazione di intense correnti in quota provenienti da W/SW in virtù dell’abbassamento del flusso atlantico oltre ad una blanda depressione centrata sull’Italia centro-settentrionale. Situazione sinottica alla quota isobarica di 500 hPa per il pomeriggio di Martedì 9A scala regionale questa configurazione promuove una forte spinta convettiva, ...

Noovyis : (Supercella su Arezzo Analisi Tecnica 9 luglio 2019) Playhitmusic - -